Jorge Valdivia recibió un duro castigo tras sus insultos al árbitro Ángelo Hermosilla

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con cuatro fechas al volante de Colo Colo, luego de su expulsión en la derrota frente a O'Higgins.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó su sanción al volante Jorge Valdivia, tras ser expulsado en la derrota de ante O’Higgins en El Teniente. Todo debido a los insultos que profirió contra el árbitro del compromiso, Ángelo Hermosilla, que le valió la cartulina roja directa.

El informe del juez del compromiso fue lapidario, al indicar que "el señor Jorge Valdivia Toro (fue expulsado), por emplear lenguaje ofensivo e insultante hacia mi persona, mientras el balón se encontraba en juego el señor Valdivia me insulta diciendo 'cóbrame una concha de tu madre"".

"Ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oído 'hijo de puta' y prosigue de manera desafiante con insultos diciendo 'hijo de las mil putas, vos no vas a ser FIFA nunca, eres una mierda concha de tu madre, me cagaste'. Debiendo ser necesaria la intervención de algunos de sus compañeros de equipo quienes intentaban contenerlo", reza el documento.

El artículo sigue a continuación

Por lo mismo, el organismo se ajustó al reglamento, y al artículo 63° del Código de Procedimiento y Penalidades, y aplicó al “Mago” una sanción de cuatro partidos. "El Tribunal sancionó en la práctica y dividió las situaciones: un partido por la expulsión y tres partidos por lo ocurrido con posterioridad. No se puede dar el máximo de la sanción porque tiene una atenuante que es la irreprochable conducta anterior", señaló el secretario general del Tribunal, Alejandro Musa.

Bajo este panorama, el mediocampista será el gran ausente en los duelos donde el Cacique enfrente a (viernes 16 de agosto), (sábado 24 de agosto), (1 de septiembre) y (15 de septiembre) por el Campeonato Nacional. Eso sí, el futbolista cuenta con cinco días hábiles para presentar sus descargos en la Segunda Sala de la entidad.

Cabe recordar que el ex Al-Wahda ofreció disculpas públicas antes de acudir a Quilín en compañía del gerente deportivo, Marcelo Espina. "Me da vergüenza lo que pasó. Primero tengo que ofrecer disculpas a mis compañeros, al entrenador, a los hinchas y obviamente al árbitro Hermosilla por todos los insultos, por mi actitud y por el informe que él puso", expresó.