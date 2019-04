Jorge Valdivia le avisa a Reinaldo Rueda: “Haré lo imposible para estar en la Selección”

El volante de Colo Colo se ilusiona con formar parte de la lista para Copa América. Además, habló de la marca de Esteban Paredes en el fútbol chileno.

Jorge Valdivia, quien participó este miércoles en un evento con su empresa Magic Games enfrentando a la brasilera Natalia Guitler, se refirió a sus opciones de estar en la de con La Roja y le mandó un aviso a Reinaldo Rueda.

“Vamos a hacer lo imposible para estar en la Selección, y si no se da, desearle lo mejor a los compañeros que van a estar en la Copa América”, señaló el talentoso volante de . Además, el ex Palmeiras aseguró que será importante el estado de forma en el que lleguen los futbolistas al certamen de junio.

“El presente de todos los jugadores que van a ser quienes representen tiene que ser importante, porque va a dar seguridad, le va a dar confianza al entrenador y al grupo. Que quienes representen a en la Copa América es siempre importante que estén jugando y lo estén haciendo bien”, enfatizó, aunque advirtió que para él “va a ser más importante cómo ellos encaren el desafío de la Copa. El fútbol está lleno de ejemplos de jugadores que vienen bien y en la Selección es distinto. Y también tenemos el ejemplo de Edu Vargas, que ustedes destacaban que llegaba sin ritmo y en la Selección respondía”.

Por otra parte, el Mago aseveró que le gustaría participar en la anotación que transformaría a Esteban Paredes en el máximo goleador histórico de Primera División. El Tanque está a cuatro dianas de igualar la marca de Francisco Valdés en el fútbol chileno. "Me gustaría ser quien le de el pase a Esteban de la marca históricaporque cuando se repita el gol, que va a ser eternamente, también voy a estar yo".

Y agregó: "Espero ser parte del logro histórico de Esteban. Es producto del juego, se da natural, pero sí me gustaría ser el jugador que le de el pase. Si no, espero que pueda marcar el gol histórico".

Finalmente, se refirió al presente de y en el torneo local. Respecto a los actuales líderes, el mediocampista expresó que “ambos equipos tienen jugadores de experiencia y de jerarquía. Católica es un equipo que juega bien, pero hay partidos que se le complican, como el clásico ante nosotros. Ojalá le siga yendo bien en el campo internacional, porque eso le hace bien al fútbol chileno”.

Mientras que sobre los azules, colistas del certamen, indicó que “no sé la interna, tanto ellos como nosotros somos profesionales, dan lo mejor y no les está saliendo nada. Como a mí no me gustaría que hablaran de un momento malo de Colo Colo, tampoco me parece que yo hable de este de la U”. “Sí estoy seguro que saldrán adelante, conozco a algunos del plantel y tienen buenos jugadores”, cerró.