Jorge Mendes se embolsa 7 millones en comisiones por la "Operación Trincão"

Según publica el Sporting de Braga a través de un comunicado oficial, porque el club cotiza en bolsa

No diga negocio, diga Jorge Mendes. Esa es la gran conclusión - otra vez- de la última venta en la que ha intermediado el "superagente" Jorge Mendes. Esta vez, su participación en la operación por Francisco Trincão, nuevo fichaje del FC . Más allá de que el club catalán firme un juagdor que deseaba y que el Sporting de Braga, su club tenedor entonces de los derechos, haya hecho "caja", embolsándose 31 millones de euros, el gran beneficiado ha sido, de nuevo, Mendes. Entre otras cosas, porque el Sporting de Braga, como Sociedad Anónima Deportiva que es y por cotizar en bolsa, está obligado a publicar todas las operaciones que hace en el mercado. A través de un comunicado, el club portugués detalle todos los números del traspaso de Francisco Trincão al Barça, previsto para el próximo 1 de julio.

En ese comunicado oficial del club luso, se especifica que Jorge Mendes, que hizo de intermediario entre el club azulgrana y el portugués en el fichaje del extremo de 20 años, se embolsará 1.5 millones de euros por sus servicios. Una cantidad nada despreciable, a la que hay que sumar, según reza el comunicado del Sporting de Braga, unos bonus no especificados por objetivos en el ámbito de la negociación, que ascienden a 5.5 millones de euros. Es decir, que en total, la operación por Trincao le ha reportado a Mendes un beneficio de 7 millones de euros en comisiones.

Cabe destacar que Jorge Mendes también estuvo involucrado en el frustrado traspaso de Rodrigo Moreno al Barça, formando parte de las negocaciones para que el delantero valencianista acabase fichando por el FC Barcelona. La venta de Rodrigo se vino abajo porque el Barça no llegaba al dinero que pedía Peter Lim, máximo accionista ché, pero Jorge Mendes no acabó siendo perjudicado, ya que aunque no cristalizó el negocio con Rodrigo, sí pudo hacerlo con Francisco Trincão.