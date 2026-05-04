Jordy de Wijs jugará en el RKC Waalwijk, según el periodista Mounir Boualin. El defensa central, de 31 años, acabará su contrato con el Fortuna Düsseldorf el próximo verano.

Aunque la temporada pasada jugó cedido en el sc Heerenveen, en los últimos años ha militado mayormente en la segunda división de Alemania e Inglaterra.

El zurdo ha militado en Queens Park Rangers, Hull City y Fortuna Düsseldorf. Ahora da un paso atrás y ficha por la Keuken Kampioen Divisie.

Aunque RKC aún puede subir a la Eredivisie vía play-offs, el central no quiere esperar y la próxima semana firmará por dos años.

Esta temporada solo ha jugado 106 minutos en ocho partidos oficiales con el Fortuna Düsseldorf en la Segunda Bundesliga.

El club alemán podría incluso descender a tercera división y, en cualquier caso, no iba a renovarle.

Anteriormente jugó en Países Bajos con PSV, Excelsior y Heerenveen, y hace más de veinte años ya formaba parte de la cantera del RKC.