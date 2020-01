Jordy Caicedo: "No hice tantos goles como para que Cruz Azul se fije en mí"

El ecuatoriano de 22 años de edad marcó 13 tantos durante todo el año balompédico anterior.

Jordy Caicedo es otro de los nombres que suenan en , el cual busca un '9' para cerrar el ataque de su plantilla con vistas al torneo Clausura 2020 de la . El delantero se mostró por de más sorprendido en torno a la información que lo sitúa cerca e incluso se desdeñó al tiempo que elogió al club.

"Nada está cierto, recién llegué acá y no creo que haya hecho tantos goles como para que se fijen de allá en mí. Yo estoy preparado, me he entrenado bien. Es difícil no desesperarse, estoy ansioso. Todos sabemos que es un equipo grande. ¿A quién no le gustaría dar ese salto? Por lo económico y lo futbolístico", aseguró en entrevista con el portal Futbolecuador.com.

El ariete lleva apenas seis meses de haber sido transferido al Vitória brasileño, con el que descendió a finales del 2018 a la Serie B en la que se mantiene.

Después de que no prosperara la negociación con Aké Loba, el cuadro de La Noria continúa rastreando a un elemento ofensivo posteriormente de la lesión de Milton Caraglio. El argentino sufrió la fractura del quinto metatarso del pie derecho y estará de baja alrededor de un mes.