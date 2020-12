Jordi Farré, en Goal: "Si soy presidente, garantizo que Leo Messi seguirá en el Barcelona"

El precandidato a la presidencia que se muestra convencido de su capacidad para convencer al rosarino y advierte cambios importantes si gana.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Jordi Farré (L'Hospitalet de Llobregat, 1975) se ve en la zona noble del Camp Nou tras la jornada electoral a la presidencia del 24 de enero. Farré, que ya compareciera en los comicios de 2015 aunque no lograra pasar el corte de las firmas, sostiene que la suya es la única candidatura desvinculada del pasado reciente y busca convencer al electorado que otra forma de gobernar al club es posible.

Tatuajes y pizza. ¿La suya es la precandidatura más outsider de todo el paisaje electoral?

"En el históricamente el outsider siempre ha sido el que ha ganado. Desde 1978 nunca los favoritos han ganado unas elecciones abiertas. Actualmente somos la tercera opción pero a la que pasemos el corte de las firmas estoy seguro de que le daremos la vuelta a la situación y lograremos que los socios nos den confianza".

¿Cómo va la recogida de firmas?

"Está siendo muy dura porque estamos en plena pandemia, no hay días de partido y somos nueve precandidatos, con lo cual se hace muy difícil la búsqueda. Tenemos puntos de recogida por toda Catalunya y . Creo que lo vamos a conseguir a pesar de que será difícil".

¿Quién pasará el corte?

"Creo que vamos a ser pocos los que pasemos el corte porque es difícil. Creo que seremos tres, quizás cuatro, los que pasemos. Estoy dedicando el noventa por ciento de mi tiempo a la recogida de firmas y el diez restante en pensar lo que haremos a partir del 25 de enero".

¿Es Joan Laporta el rival a batir por todos los aspirantes?

"No lo sé. Creo que no hay ningún candidato que pueda considerarse como favorito porque estamos todos muy igualados y las encuestas así lo reflejan. La gente necesita un cambio y aire fresco. El ciclo 2003 ha acabado y la gente lo sabe. Laporta hizo cosas buenas pero segundas partes nunca lo fueron".

¿Qué opinión le merece la pancarta que exhibe en Madrid?

"La verdad es que me hizo gracia cuando la vi, creo que estuvo bien pero no tengo claro si eso es lo que desea el socio del Barcelona. Es un poco como lo de los tatuajes y las pizzas, es una campaña de márketing. La mía iba dedicada a los socios más jóvenes. Creo que son las dos acciones, la suya y la mía, más destacadas hasta el momento. Me gusta que la campaña sea divertida y simpática pero él lo único que vende es a Joan Laporta y nosotros, en cambio, estamos planteando cómo gestionar el club. Tanto él como yo somos los que más conocemos el club y creo que las elecciones serán entre él y yo".

¿Está usted dispuesto a pactar, con él o con otro candidato?

"Hoy por hoy no está en mi cabeza. Ya dije que no pienso pactar con nadie porque tengo un equipo y un proyecto y no tendría sentido. Tengo a quince tíos a mi lado y no les dejaría en la estacada para irme en otro proyecto pero estamos abiertos a propuestas, de hecho ya hemos recibido ofrecimientos, y estaríamos encantados pero no veo irme con nadie".

¿Se puede saber qué precandidatos le han contactado?

"Ha habido precandidatos y patums del barcelonismo que se han puesto en contacto con nosotros. Nuestro proyecto gusta cada vez a más gente y creo que es muy chulo y tiene futuro. Fijaros en un detalle. Todos los aspirantes salen del ciclo 2003-2020 y creo que hay que cerrar con esto. Font estaba con Ingla, Soriano y Laporta; Freixa ha estado con Laporta, Rosell y Bartomeu, como Vilajoana. Benedito, igual. Somos los únicos integrados por gente completamente nueva".

Lluís Fernández Alà y Pere Riera nunca han estado vinculados a ninguna junta.

"Es cierto pero tienen que pasar por el viacrucis que yo pasé en 2015. Son bienvenidos a la carrera electoral aunque no les conozca. Es difícil aparecer, lo están haciendo bien y eso me alegra, pero es difícil".

¿Cuál cree que es la mayor prioridad a la que deberá hacer frente el nuevo presidente?

"El 24 de enero iré a dormir muy temprano para levantarme a las siete de la mañana y ponerme con la renovación de Leo Messi, la refinanciación de la deuda y la definición del espai Barça. Hay que recuperar la cuestión social y tenemos que acercar el club a los socios. Tenemos tanto trabajo que definir una sola acción no es posible. Nos pondremos a trabajar desde el primer día porque le hace falta a la institución".

¿Es más urgente el tema Messi que el tema económico, por lo que comenta?

"No. Ninguna de las cuestiones que he mencionado está desligada la una de la otra. Todo el equipo de gestión y todo el club debe trabajar de la mano. Está lo institucional, lo financiero y lo deportivo, pero también el Espai Barça, el márketing, el área de medios y los derechos de imagen, la marca Barça... Tenemos que trabajar juntos porque va todo de la mano".

Los ingresos caen, la deuda sigue disparada y no hay perspectivas de abrir el estadio en el corto o el medio plazo. ¿Cómo saldrá de esta el Barcelona?

"El Barcelona está en una situación complicada pero no hay que ser catastrofistas. El club tiene un patrimonio neto de 3.033 millones de euros. ¿Cuántas empresas no quisieran tener este balance? Es cierto que existe el problema de que no facturamos y eso provoca no poder pagar lo que debes, entonces hay que pensar en un proyecto de refinanciación. Nosotros tenemos claro cómo hacer aumentar los ingresos a través de la marca Barça y estimamos que se pueden multiplicar por dos los ingresos en los próximos dos años a través del merchandise, del Hub y de Barça Studios. Lo mejor de la etapa de Bartomeu son la creación de estas sociedades que nos ayudarán a crecer pero no puede ser que ingresemos 800 millones y gastemos 799. En cualquier empresa normal el presidente y el CEO hubieran durado veinte segundos tras anunciar este presupuesto".

Usted es el único candidato que da muestras de vivir ajeno a la situación económica y ya ha deslizado los nombres de Jürgen Klopp y Neymar. ¿Cree de verdad que es posible traerles?

"Evidentemente que sí. Lo que necesita el Barcelona, precisamente, es alegría. Lo de Klopp lo comenté cuando el Barcelona no tenía entrenador y es cierto que hablamos con su entorno pero hoy por hoy nuestro entrenador es Koeman. Lo que quiero el día que llegue es que nuestro director deportivo le explique el proyecto a Koeman y él haga lo propio con nosotros. Si los proyectos coinciden, ni duda cabe de que seguirá. Cualquier entrenador depende de los resultados pero quiero que siga porque es una leyenda del Barcelona. Con respecto a Neymar, sería baratísimo. Es un jugador que asegura ingresos, éxitos y títulos, creo sinceramente que sería barato".

¿Dónde dejan a Koeman, Coutinho y Dembélé, estas decisiones?

"Debemos tener una plantilla con veintidós jugadores de primer nivel y actualmente le faltan dos o tres retoques. Coutinho es un jugador que me gusta mucho, tenemos que recuperar a Dembélé y creo que también Griezmann es interesante pero, al final, hay que ir cada año a por el triplete y para eso necesitamos a veintidós futbolistas de primer nivel. Siempre digo que hay que apostar por la Masia y añadirles cinco o seis jugadores de los mejores del mundo. El próximo martes presentaremos el proyecto deportivo y así lo explicaremos. El ochenta por ciento deben ser de casa".

¿Qué sucedería en verano si no logra hacerse ni con Klopp ni con Neymar?

"Desde el primer día he sostenido que este club necesita alegría y nuevos activos para seguir vendiendo. A mí me gustaría este jugador pero debe ser el director deportivo el que diga qué jugador debe llegar. Tenemos que ser imaginativos en lo económico, poner filtros en la escala salarial y trabajar. Sólo así saldremos adelante".

¿Tiene pensada alguna actuación en el mercado de invierno?

"No sé si nos va a dar tiempo pero me gustaría. Nuestro director deportivo ya nos comenta que la plantilla es buena pero le falta algún que otro retoque para poder optar a todo. Tenemos un equipo joven y Koeman está siendo valiente. Le animo a que siga siéndolo a pesar de no ganar el primer día, para mí eso no es un fracaso y pienso que hay que seguir por esta línea".

¿Se puede saber quién es su director deportivo?

"Tranquilos. Le conoceréis. Aún se está desligando de su club y a mí me ofrece todas las garantías para afrontar el proyecto. Es una persona vinculada al mundo del fútbol y lo destila hablando con él. Es un ganador y lo que le hace falta al equipo. Es algo que se lleva en la sangre, estoy convencido de que no defraudará a nadie".

Para fichar habrá que vender antes. ¿Es posible hacerlo con sólo una semana de margen, teniendo en cuenta la fecha de las elecciones?

"Sí porque ya estamos trabajando al respecto por lo que llegaremos al club el día 25 con los deberes hechos. El 24 voy a ganar y lo celebraré más adelante porque quiero estar en el club a las siete de la mañana. Como decía Pep Guardiola, si nos levantamos temprano, somos imparables".

A la vez, Messi gozará de veinticuatro días para negociar con quién quiera. ¿Teme que el Barcelona llegue tarde cuando se siente con él?

"Estoy seguro de que quiere quedarse en el Barcelona, él es culé y el club le necesita. Él debe ser la guinda al pastel. Con su edad no podemos construir un equipo a su alrededor sino que tiene que ser la guinda. Es el mejor de todos los tiempos y, si soy presidente del Barcelona, puedo asegurar que no se moverá del club".

¿Cómo está tan seguro de ello?

"Lo estoy".

¿Trabaja pensando en que pueda haber un Barcelona sin él?

"Ni se me pasa por la cabeza".

Mójese. ¿Jugará Messi en el nuevo Camp Nou?

"Evidentemente".

¿Es posible tirar adelante el proyecto en los términos en los que está planteado?

"Al equipo se han incorporado ya dos personas, un directivo y un ejecutivo, que se ocuparán de eso. Conocen bien el proyecto porque han trabajado en él. Creemos que el Espai Barça debe ser uno de los pilares de financiación del club aunque debemos cambiar el modelo de financiación a uno de concesión. Es algo que ya tengo hablado con un par de entidades y tenemos a Josep Triadó, alcalde de Premià de Dalt, que conoce cómo funcionan estos modelos. Acabaremos el estadio y Messi jugará en él".

Le veo muy seguro de todo.

"El Espai Barça está presupuestado, ahora mismo, en 850 millones de euros, aproximadamente. Debemos 826 millones por lo que si le sumamos el proyecto tendríamos una deuda bancaria de 1626 millones de euros".

De los cuales casi 500 hay que pagarlos antes del próximo 30 de junio.

"En concreto, 416. Tenemos un margen para abordar la refinanciación pero no me da ningún miedo. Al final, los bancos existen para estas cosas y el Barcelona asegura continuidad, no creo que haya problemas. Creo que el problema es más de tesorería que contable. Sé cómo arreglar la situación, tenemos que trabajar y levantarnos pronto por la mañana".

¿Le parece bien el preacuerdo con Goldman Sachs?

"Creo que las condiciones no son malas. Lo que no me gusta es que es un crédito. Si están interesados plantearé cambiar el modelo a una concesión pero la filosofía del contrato me gusta. Tenemos que cambiar deuda por concesión. No tienen que darnos un crédito sino que deben ser ellos los que asuman el coste de las obras".

¿No cree que las concesiones pueden deslocalizar el club?

"Al final, se trata de cambiar el modelo financiero pero la propiedad seguirá siendo del Barcelona y eso es una línea roja que nunca traspasaremos. No venderemos el estadio a ningún precio. El modelo de concesión implica que asuman ellos la deuda a cambio de la explotación de los espacios, algo que ya sucede porque tanto la fachada como los marcadores son concesiones y nunca se han producido incompatibilidades como celebrar victorias del . La diferencia sería, simplemente, quién asume la deuda y creo que debe asumirla el concesionario igual que sucede con las autopistas. El campo del Bayern se hizo según este modelo y creo que hay más precandidatos que han copiado la idea".

¿Podrá ser competitivo el Barcelona la próxima temporada?

"Estamos a siete partidos de ganar la y las hemos visto de más gordas. La suerte esta temporada está echada aunque haya mercado de invierno de por medio y nuestro director deportivo insiste en que debemos mantener la línea. Me fío de los que saben".

¿Será capaz este Barcelona de eliminar al subcampeón de Europa?

"No temo ningún resultado de escándalo, los jugadores han aprendido la lección y Koeman le da carácter al equipo. Con él nunca podría pasar lo de , Anfield, París o Lisboa".

¿Cuál sería su fichaje soñado?

"Johan Cruyff".