Jordi Cruyff prefiere un entrenador español para el Ajax; el Algemeen Dagblad menciona tres candidatos

Jordi Cruijff se inclina claramente por un entrenador español para el Ajax, según escribe el experto en el club Johan Inan este sábado en el Algemeen Dagblad. El director técnico ya tiene varios candidatos en mente.

Según Inan, Cruijff ya tiene lista su preselección. «Fuentes bien informadas aseguran que en ella figuran principalmente nombres españoles. Por el momento, solo se pueden hacer conjeturas sobre qué candidatos tiene Cruijff en la lista. Lo que sí está claro es qué requisitos deben cumplir».

Según el periodista, Cruijff busca un técnico exigente que peleé por el título desde el primer año, que proponga un fútbol ofensivo y atractivo y que revalorice a la plantilla.

La edición sabatina incluye fotos de varios técnicos españoles. Inan analiza a Xavi, Íñigo Pérez (Rayo Vallecano) y Míchel (Girona) en base a viabilidad, estilo y capacidad de revalorizar jugadores.

Xavi, actualmente sin equipo, tiene un obstáculo: “En el FC Barcelona ganaba, según se dice, unos 8 millones de euros brutos al año. Esa categoría salarial suele ser demasiado elevada para el Ajax”.

Las pretensiones económicas del técnico del Rayo son mucho más modestas, y además, según Inan, su estilo 4-2-3-1 de presión alta y juego asociativo encaja con lo que busca Cruijff.

En cuanto a sus exigencias salariales, es probable que Míchel se sitúe entre Xavi y Pérez. «Además, Míchel tiene una posición negociadora sólida, pues muchos clubes están interesados en él por su trabajo en el Girona; entre ellos el Villarreal, que volverá a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. En resumen, Cruyff deberá presentar un argumento muy sólido para atraer a Míchel al Ajax».