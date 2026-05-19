«Jordi Cruyff consultó al entrenador que ganó dos ligas con el FC Barcelona»

Según el diario español AS, el Ajax contactó a Ernesto Valverde, pero el técnico desea tomarse un descanso.
Valverde deja el Athletic Club al final de esta temporada, tras cuatro años, y su salida ya se esperaba porque su contrato vencía.
Cruyff se puso en contacto con él en las últimas semanas para ofrecerle el banquillo del Ajax, pero lo rechazó. El club holandés está ahora muy cerca de fichar a Míchel, técnico del Girona.
«Necesito un respiro. Ha sido una temporada muy larga y dura», declaró el domingo ante la prensa.
«Por ahora voy a hacer una pausa. Lo necesito y es lo mejor para mí en este momento. No voy a entrenar a ningún club en los próximos tiempos», concluyó.
Con el Athletic Club ganó la Copa del Rey 2023/24 y con el Barcelona fue dos veces campeón de Liga.
Dirigió al Barça en 145 partidos, pero fue destituido en 2020 tras una racha de malos resultados.