Jordán: "Yo fui el agredido en el derbi y lo demás está de más"

Joan Jordán es desde hace unos años uno de los pilares del Sevilla de Julen Lopetegui y el club ha premiado su rendimiento renovando su contrato hasta 2027. El catalán ha sido calificado como "uno de los nuestros" por el club en un emotivo acto para vaorar su renovación en el que también ha dado por primera vez su versión de la agresión que sufrió hace unas semanas en el derbi ante el Betis en los octavos de final de la Copa del Rey.

"Yo también comparto la opinión de Monchi que sentir el cariño que me transmiten es mayor que un título. Es un día especial para mí, uno de los más especiales de mi carrera deportiva. Mi sueño era seguir aquí. No me quedo con eso, sino con que yo también me siento un sevillista más. Los valores que transmite el club lo siento como propios. Para mí es algo único, es más grande que cualquier título. El cariño de la afición es fundamental. Estoy donde me quieren y estoy feliz por estar aquí muchísimos años", aseguró sobre su renovación.



El cariño de la afición: "El cariño de la afición es increíble, es especial y se pudo ver el otro día que nos llevaban en volandas. Desde lejos ya sabía que venía a un sitio que era especial y cuando llegué te empapas de todo. Es un club de los más importantes de Europa pero sus valores y lo familia que es no lo podemos perder. Eso nos está llevando lejos".



Ser capitán: "Es una cosa muy bonita y cuando he llevado el brazalete es especial. Quiero ser una persona importante en el club y transmitirlo más allá de llevar el brazalete. Quiero ayudar siempre a mis compañeros, ojalá pueda ser capitán del Sevilla pero por encima está lo que transmito".



Tramo final: "Tenemos un tramo final ilusionante. Tenemos mucha ilusión con la Europa League y las dos incorporaciones que hemos hecho nos van a dar un salto de calidad. Van a sumar y el club ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la plantilla y la ilusión que tenemos es brutal pero no podemos pensar más allá de Osasuna".



La agresión del derbi: "Yo hasta ahora he estado callado y no me he querido pronunciar, he estado tranquilo y no sentía que debía decir nada. Yo fui el agredido y esa es la realidad y lo demás está demás. Es una pena que en los estadios pasen estas cosas y tenemos que transmitir unos valores. Mi familia y yo lo hemos pasado mal. Mi familia ha recibido amenazas y creo que son cosas que no deberían suceder. Cada uno ha dado su opinión y ha querido comentar lo que ha querido. Yo zanjo el tema y cada uno tiene la clase que quiere tener".

El apoyo del club: "Estoy muy agradecido por el respaldo del club y de la afición, son muy especiales. Es importante sentirlo para mí, estoy en un club grande y que me transmiten cosas que son importantes en mi carrera: cariño y confianza".



Su relación con Lopetegui: "Es un entrenador increíble, lo que transmite a nivel personal y deportivo. El equipo cree en él y tenemos una identidad clara y eso es muy difícil en un club tan grande. Estamos contentos de tenerle. Trato de responderle siempre de la mejor manera pero siempre quiero dar todo. Yo muero por el club, el cuerpo técnico y mi plantilla. Lo daré todo por todos ellos".



La Selección: "Sí es un objetivo, no os voy a engañar. El seleccionador tiene sus motivos y lo tendré que hacer mejor. Creo que con 27 años puedo seguir mejorando y ojalá algún día me llegue la llamada. Dar mi mejor nivel en el Sevilla, me acercará a la Selección".