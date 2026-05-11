Jonathan Rowe hunde al Nápoles con una magnífica chilena en la lucha por el pase a la Liga de Campeones

El Bolonia venció 2-3 al Nápoles el lunes. El equipo de Antonio Conte remontó un 0-2 inicial, pero un remate de media vuelta de Jonathan Rowe sentenció el partido.

El Bolonia dominó el inicio y se adelantó a los diez minutos: Federico Bernardeschi lanzó un disparo potente a la escuadra (0-1). Acto seguido, Juan Miranda acertó el poste.

El Nápoles respondió con ocasiones de Giovane, Alisson Santos, Matteo Politano y Scott McTominay, pero a los 34 minutos Riccardo Orsolini transformó un penalti sobre Giovanni Di Lorenzo: 0-2.

Cuando parecía que así se irían al descanso, Di Lorenzo se redimió en el añadido: entró al área y, tras golpear el balón en el larguero, lo envió al fondo de la red.

En la segunda parte, el Nápoles siguió creyendo y, tras una asistencia de Höjlund, Santos marcó el 2-2.

El partido parecía controlado, pero en el descuento Vanja Milinković-Savić no despejó bien y Rowe, con una media vuelta, marcó el 2-3 definitivo.

El Nápoles, segundo, sufrió una dolorosa derrota que complica su lucha por la Liga de Campeones. A dos jornadas del final de la Serie A, la presión aumenta: el Roma de Donyell Malen, quinto, está a solo tres puntos.