Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada: "No hemos renunciado a jugar el Playoff"

"En los test que nos ha hecho hoy la Xunta hay dos positivos menos. Hemos pasado de 28 a 26", dice el máximo directivo del club madrileño.

Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, ha asegurado este domingo que el club madrileño "no renuncia" a disputar el playoff y ha confirmado, tal y como habían expresado los jugadores de su plantilla, que la intención de la entidad es jugar el partido pendiente contra el Deportivo La Coruña.

"En los test que nos ha hecho hoy la Xunta, hay dos positivos menos. Hemos pasado de 28 a 26", empezó diciendo Praena en declaraciones realizadas en el programa El Transistor, de Onda Cero. Y agregaba: "Queremos jugar el partido pero no podemos proponer una fecha porque no sabemos cuando van a dar negativo los jugadores. Ni mucho menos pretendemos generar perjuicios a terceros equipos".

Inmediatamente, Praena reiteró: "Nosotros no hemos renunciado a jugar al playoff. En caso de no poder lo acataremos, pero no hemos renunciado. Estamos muy tranquilos. Todo lo que hemos hecho ha estado dirigido por la liga. No tenemos un descenso".

"Después de los ataques que hemos recibido de otros clubes solo puedo decir que nuestra única intención es facilitar todo al máximo", dijo el máximo directo del club madrileño.

Por último, señaló que "los jugadores del no pueden estar entrenando dos meses sin saber si van a jugar el playoff", por lo que consideró que "mañana por la tarde se tomará una decisión".

Los jugadores del Fuenlabrada, confinados desde hace días en un hotel en La Coruña, habían salido más temprano al paso de la primera postura oficial del club, que se resignaba a aceptar la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada que tuvo que cancelarse de forma cautelar y que este domingo ha sido definitivamente suspendido por parte de LaLiga.

En el mismo, los futbolistas del equipo madrileño escribían la palabra "indignación" en mayúsculas y aseguraban que "no entendemos la postura de " a la vez que "exigimos que las instituciones se pongan de acuerdo en fijar una fecha razonable para la disputa del encuentro", algo que también pretende el Deportivo.