Jonathan Orozco confirma haber dado positivo por coronavirus

El cancerbero de Santos Laguna es uno de los doce contagiados del club que ha informado la Liga MX.

Jonathan Orozco , guardameta de , reveló en una transmisión en vivo ser uno de los ocho portadores del virus de COVID-19 en el club que se dieron a conocer este miércoles.

Hasta antes del mensaje de Jonathan, la directiva no había informado los nombres de los contagiados, primeros en el gremio de futbolistas de la Primera División en .

“Aclararles que se me informó que había sido positivo , como se pueden dar cuenta me siento bien, estoy bien, no tengo ningún síntoma de nada, mi familia está bien”, dijo.

En los últimos días trascendieron imágenes del arquero celebrando su cumpleaños con una fiesta en su domicilio, misma de la que mencionó no estuvieron presentes ninguno de los portadores del virus.

“Aclarar que ninguno de mis compañeros que ha dado positivo estuvo en mi casa, en algún momento de esta cuarentena no han estado en mi casa ninguno de ellos, quiero dejarlo bien en claro, no tiene que ver ninguna cosa con la otra”, señaló.

Orozco desconoce cómo pudo contraer el COVID-19: “Tuve una reunión, la gente sabe, me gusta cantar, invité a dos personas, por eso quiero comentarselos ahorita, de repente creemos que la gente no tiene nada, no salí de mi casa para nada. No sé de qué manera pudo haber llegado el virus a mi casa. No quiero echar la culpa a alguien, soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa . Se dice una cosa que no es”.

Jonathan Orozco portero de Santos Laguna habla tras dar positivo en Covid 19 .. pic.twitter.com/OkNbtNQY4L — Tania Ventimilla ⚽️ (@Ventimilla) May 22, 2020

ANUNCIAN OTROS CUATRO CONTAGIADOS

Apenas unos minutos después del mensaje de Jonathan, la reportó cuatro jugadores más de Santos Laguna como portadores de COVID-19. Estos resultados se dan luego de la entrega de nueve pruebas médicas.