Jonathan Jiménez sigue en recuperación

El jugador de Alianza sufrió una úlcera en la córnea.

Jonathan Jiménez se recupera de una lesión en el ojo derecho, situación que lo ha mantenido alejado de las canchas desde principios de año, pero está a punto de volver a la normalidad.



“Lo de mi problema visual no fue un golpe en el ojo derecho, fue una lesión que tuve que se me fue formando hasta ser una úlcera en la córnea y el proceso de cicatrización en que me encuentro actualmente es lento, pero estoy en vía de recuperación, en la fase final”, indicó Jiménez.



Y agregó: “Estamos gracias a Dios en la última fase de recuperación, mi lesión en el ojo derecho llegó a un punto tan grave que existió la posibilidad de operarme la córnea si el medicamento que me había recetado no funcionaba, eso me dio temor, pero gracias a Dios he ido recuperando la confianza que superaré todo esto”.