Jonathan Barnett: "Entre Zidane y Bale nunca ha habido relación"

El agente del futbolista galés vuelve a cargar contra el técnico cuando se supone que no falta mucho para que salga del club

Jonathan Barnett nunca se ganará un puesto en la escuela diplomática. El representante de Gareth Bale ha trufado los últimos meses de declaraciones altisonantes en las que su pupilo quedaba como la víctima de Zidane, un técnico que no le quiere y que, en opinión del agente, ha sido ingrato con el galés. La última de muchas ha llegado este domingo en el periódico francés Le Journal du Dimanche.

"Es simple: a Zidane no le gusta Gareth. No hay relación entre ellos, nunca la ha habido", recalcó el británico. Lo hace en plena negociación de salida con destino a , un escenario que Bale quería evitar pero en el que finalmente le han convencido con una oferta mareante que mejora su salario y que le permite salir del club de una manera digna. Porque lo que es obvio es que las relaciones hace tiempo que estallaron y, si en algún momento, pudieron reconducirse, Barnett no ayudó a la cicatrización. Él fue quien dijo que Zidane no le quería y el que llamó "desagradecido" a Zidane.

El Jiangsu Suning es el probable destino del jugador, que aunque ha tenido un periplo bastante exitoso -con altibajos, pero siendo importante en varios títulos- hace tiempo que en el cuerpo técnico le identifican con una pieza prescindible. En la vuelta del entrenador al la pasada temporada ya se vio que su relación con Bale era cada vez más difícil, dejándolo en el banquillo con frecuencia, cuando no en la grada. El técnico, además, tiene más poder que nunca en la dirección deportiva del club, pues todo ello formaba parte del acuerdo para volver en uno de los momentos más bajos de la historia reciente del Real Madrid.

Zidane no le quiere y él ha tratado de jugar a que se quería quedar, pero en todo caso siempre es difícil forzar una relación que lleva tiempo rota. Bale se irá, probablemente a China, y Barnett seguirá defendiendo que el mal de todo esto tiene como siglas ZZ.