Johnny Herrera se sincera: "A lo mejor no me va a retirar el fútbol, me va a retirar mi personalidad"

El arquero de Universidad de Chile dejó ver que tiene sus días contados en el CDA. "Queda poco, no es fácil sostenerse en un equipo grande", dijo.

Johnny Herrera vive un complejo presente en Universidad de . El capitán de los estudiantiles no ha visto acción en los últimos ocho partidos que ha disputado su escuadra. De hecho, su última participación se dio en el encuentro en que los azules perdieron 3-1 contra , precisamente la última derrota del equipo de Alfredo Arias.

En ese sentido, el jugador con más títulos en la historia de la U, deja ver que tiene sus días contados en el CDA. Eso sí, detalla que tendrá una conversación con la dirigencia de Azul Azul a fin de año para analizar una posible extensión de su contrato. "Evaluaremos qué es lo más conveniente para todos", dice.

"Queda poco, no es fácil sostenerse en un equipo grande. Falta poco, pero no sé si el fin. Queda poco, quizás no por rendimiento o condición física. Hay un estrés emocional que te pasa la cuenta. A lo mejor no me va a retirar el fútbol, me va a retirar mi personalidad. Voy a mandar todo a la cresta y chao, se acabó. Queda poco, quizás, pero aún no es el fin de la era Herrera", comentó el arquero en diálogo con La Tercera.

Asimismo, el nacido en Angol reveló la conversación que tuvo con el DT uruguayo con el fin de zanjar la polémica tras ser relegado a la suplencia. “Me dijo que seré un jugador más, que seré tomado en cuenta, que tendré las mismas posibilidades de jugar que todos mis compañeros de plantel”.

Con respecto a la opción de retirarse en otro equipo, el golero avisó que “ahí veremos. Esperaremos a fin de año. Veremos las ofertas laborales de toda índole, hasta de bailarín me sirve. A fin de año veré a qué me dedico…si sigo en el fútbol o hago otra cosa”.

También aseveró que pudo haber jugado en Europa o en . "Lo podría haber hecho. Tuve ofertas. Me tocó alguna vez que me llegara una oferta del , que estaba en primera de . Fue en el año 2012, el mismo año que también me quiso . No me ofrecían mucha más plata de lo que ganaba acá. Era un salto importante, pero estaba feliz en la U. No me quise ir. Después pregunté si esas eran las platas que se manejaban en Europa y sí, era así. El monto era más bajo por la crisis que afectó a Europa en 2011", dijo.

El artículo sigue a continuación

En otros temas, el ex seleccionado apuntó al delantero que más temor le ha generado a lo largo de su carrera. "Temor a ninguno, de verdad. Por lo que más se habla antes de los clásicos lógicamente que es Paredes. Pero era parte de…. O sea, en su minuto Paredes pateaba los penales, las hacía todas, entonces era normal que me hiciera más goles que el resto de los delanteros. Es un gran jugador".

En lo extrafutbolístico, el meta detalló el cambio que produjo en él el accidente que protagonizó en el 2009 y que terminó con la muerte de una estudiante. “Sinceramente creo que el accidente me aterrizó. Tenía 26 años. A esa edad crees que te las sabes todas: era joven, tenía lucas, me iba bien, vivía solo… quizás andaba en una nube que no correspondía y muchas veces a uno lo aterrizan de diferentes formas. Eso fue algo que me marcó para darme cuenta de que algo estaba haciendo mal”.

Finalmente, se refirió a los comentarios en torno a su sexualidad. "Cero, ni pesco. Que sigan creyendo lo que quieran. Son cosas que habla la gente por desconocimiento. Es porque uno habla bien y es educado. También es válido que hablen lo que quieran, son ellos los que dicen las cosas", cerró.