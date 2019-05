Johnny Herrera: “Parte de la dirigencia me quiere sacar de la U”

El capitán azul disparó contra la concesionaria y cuestionó el presente de Alfredo Arias en la banca. "Es raro que él se mantenga tanto tiempo".

Johnny Herrera vive, al igual que Universidad de , un presente complejo. Hace dos fechas que el arquero y capitán de los estudiantiles salió de las convocatorias del técnico Alfredo Arias y probablemente no sea citado para el duelo ante Deportes , en el Zorros del Desierto, en el marco del cierre de la primera parte del Campeonato Nacional.

Y este miércoles, en medio de su atribulado momento, el golero sacó la voz y, fiel a su estilo, disparó en contra de la dirigencia de Azul Azul. "Parte de la dirigencia me quiere sacar. Sabino Aguad, cuando se fue del club, me reconoció que me querían echar. Han pasado tantas cosas en mi club que ya no le creo a nadie", señaló el angolino en diálogo con Fox Sports.

Y respecto a su suplencia, el meta sostuvo que "obviamente no es fácil asimilar cuando te toca salir de la forma que me tocó a mí, no es lo idóneo para un futbolista. Me tocó salir de una manera muy extraña, de verdad quedé 'plop'. No queda más que asumir, porque tengo claro que hay una persona que toma las decisiones", reconoció.

Al mismo tiempo que cuestionó el presente del DT uruguayo, que sigue sin sumar victorias desde su arribo al CDA. "Es raro que él se mantenga tanto tiempo incluso en la situación en que estamos. A qué técnico en la historia de la U le han aguantado tanto. Más allá de que él tenga o no las habilidades de comandar este barco. Puede que sea extraordinario, pero en la U te piden resultados", argumentó.

El artículo sigue a continuación

El capitan universitario enfatizó que "nos falta mucho para ser una mejor institución, como por ejemplo lo que ha hecho Católica (...) parecemos Falabella y somos la U, un club de fútbol. Carlos (Heller) tiene las mejores intenciones, es una excelente persona, quiere lo mejor para el club. Insisto, creo que a veces nos aconseja el enemigo. Nos falta ser más sinceros", dijo.

Y en la misma línea, aterrizó el peligro que ronda al equipo, colistas y en zona de descenso. "Yo creo que por última vez se tendrá que hacer un esfuerzo y meter la mano al bolsillo, porque sería muy dramático y desastroso que este equipo se vaya a la B. Y no estamos tan lejos. Bajó River, bajó Corinthians, bajó Inter de Porto Alegre. Si no le tomamos el peso, estamos en el horno. Es la peor campaña de la historia de . El otro día empatamos con , pero siendo objetivos es lo menos malo que nos pudo pasar. Hace mucho que no les ganamos", cerró.

"SABINO AGUAD ME RECONOCE QUE ME QUERÍAN ECHAR"#90MinutosxFOXChile Johnny Herrera asegura que el exgerente deportivo de U. de Chile le reconoció que desde la dirigencia azul lo quieren fuera del club. pic.twitter.com/6HP2V8FTW7 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 23 de mayo de 2019