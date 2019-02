Johnny Herrera fusiló a Sabino Aguad y a la dirigencia de Azul Azul

El portero y capitán de Universidad de Chile mostró su malestar por los jugadores que no llegaron y terminaron en los archirrivales.

"Con este tipo de relaciones, es probable que no siga. Pero no quiero irme mordiéndome la lengua por callarme. Si no obtienes resultados ni una buena recepción de tus ideas, es porque no te pescan", disparó Johnny Herrera en conversación sobre el CDF con respecto a la interna del elenco azul.

En este escenario, el meta añadió que ha "opinado tantas veces en la interna, y sinceramente creo que soy muy poco escuchado. No sé cuántos años llevo en el fútbol, y creo saber qué tipo de jugador necesita la Universidad de Chile. Hay un cuerpo técnico, hay una gerencia deportiva. Y la verdad es que uno siempre trata de opinar, pero pocas veces escuchan la verdad".

Además el Samurai Azul manifestó que tiene serias diferencias con el gerente deportivo Sabino Aguad, por lo que relató: "No hay mucho que decir la verdad. No hemos tenido muy buena afinidad, pero le he dicho las cosas y eso me deja tranquilo. Él lleva tanto tiempo en esto, que los detalles hacen la diferencia. La cantidad de detalles que hemos fallado, nos ha llevado a no tener un buen inicio de campeonato. Y es la consecuencia de algo que no se hizo bien".

Con respecto a la fallida contratación del Mago Jiménez, apuntó que "Jiménez es un pedazo de jugador, está claro que lo necesitamos. La experiencia dice que el 99% de las veces los jugadores nuevos les cuesta adaptarse. No se puede traer a uno de 20 años para que se eche la Universidad de Chile al hombro".

Bajo esta misma línea dejó en claro que hay que "dejar trabajar" a Kudelka, a quien respaldó arduamente a pesar de los malos resultados del inicio del campeonato y la eliminación de Copa Libertadores.