Johnny Herrera dispara tras acusaciones de un ex jugador de la U: “El que lo hizo es una rata y un sapo”

El capitán azul se defendió de una denuncia que lo responsabiliza de malos manejos a la hora de entregar los premios por clasificar a la Libertadores.

Universidad de sumó un nuevo conflicto. Según reporta Radio Cooperativa, un grupo de jugadores que hasta el año pasado formaba parte del plantel estudiantil, denunció que Johnny Herrera no los hizo parte de la repartición de premios por haber clasificado a la fase previa de la 2019.

“Si el capitán decidió no darnos los premios, será por algo, quizás lo necesita”, dijo a ese medio uno de los denunciantes, sin revelar su nombre. Y el arquero azul no tardó en defenderse de las duras acusaciones.

“Este premio nos lo dieron por voluntad del club. Es patético el reclamo, de un gitanismo que ni yo me explico. El que lo haya hecho es una rata. Deja mucho que desear para el jugador. El comentario es que es una rata, qué sapo y qué caradura. Es patético ventilarlo. A lo mejor por eso mismo hoy el jugador no está en el club”, lanzó el oriundo de Angol.

“El año pasado había un sapo en el plantel, justo ahora que se fue sale este tema. No es necesario decir su nombre, sabemos quién fue… esto es patético. Que ese jugador haga el reclamo como corresponde y no, en buen chileno, mariconeando ni sapeando por detrás. Los premios los reparte el club, no yo”, añadió, fiel a su estilo, el ex .

Además, el golero explicó a la misma emisora que “este medio es pequeño, no es necesario que diga los nombres. Si quiere hacer una denuncia formal, que la haga a través del sindicato. No tengo problema en mostrarle el contrato sobre los premios. Llegamos a un acuerdo que este premio era para los que jugaron el segundo semestre y en la Copa Libertadores este año. Nosotros cobramos por jugar la segunda fase de la Libertadores, por el dinero que obtiene el club”, cerró.