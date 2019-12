Johnny Herrera dijo adiós a su histórico paso por Universidad de Chile

El ahora ex capitán se va como el jugador más ganador de la historia de la U. Azul Azul publicó un comunicado: "Las puertas siempre estarán abiertas".

Johnny Herrera confirmó este martes su salida de Universidad de , luego de una reunión sostenida con Azul Azul. El contrato del ahora ex capitán termina este mes de diciembre, pero la dirigencia tomó la decisión de no extender su vínculo.

La concesionaria tenía en mente ofrecerle un cargo administrativo provocando el retiro del meta más ganador en la historia de la institución, sin embargo, el propio angolino rechazó dicha opción ya que su intención es continuar como jugador activo. “Quiero jugar un par de años más. Si es la U ideal, pero si no, será en otro lado no más”, había afirmado este lunes.

La salida del histórico guardameta se dio a pedido del técnico Hernán Caputto, quien fue ratificado por la directiva luego de dirigir ocho partidos en el último Campeonato Nacional en los que registró dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas. "El entrenador tomo su decisión de no contar conmigo”, detalló a la salida del Centro Deportivo Azul.

"Yo siempre he respetado esas decisiones del entrenador, se respeta, se asume con grandeza y me voy muy feliz porque terminé jugando, porque nunca me pesó la camiseta. Porque pude haber jugado mal, bien o muy bien, pero nunca me cagué dentro de la cancha y eso me deja tranquilo. Buscaré mi norte en otro club y Dios quiera que la vida me siga acompañando con éxitos y con títulos", agregó en su adiós el meta que debutó por la U en 1999, consagrándose como uno de los líderes en los años más dorados del club siendo parte del equipo que ganó la en 2011.

SU PASO POR LA U

Johnny Herrera es el jugador nacional con más títulos y el más ganador en la historia de . Debutó en la tienda estudiantil en 1999, consagrándose como titular absoluto en 2003.

Al año siguiente, fue clave en la obtención del Torneo de Apertura 2004 donde el conjunto azul venció a en definición a penales. A partir de allí pasó por Corinthians, 2006, de Viña del Mar, 2007-2008, y , 2008-2010, para finalmente regresar en 2011 a su club de origen.

El nacido en Angol ostenta 13 títulos conseguidos con los universitarios, contando desde el primero en 1999 hasta el del Torneo de Clausura 2017.

Ese día, el ahora ex azul alcanzó ocho títulos en campeonatos nacionales (1999, 2000, 2004 A, 2011 A, 2011 C, 2012 A, 2014 A, 2017 C), tres de Copa Chile (2000, 2012, 2015), una Supercopa en 2015 y la Copa Sudamericana 2011, instancia donde mantiene el récord histórico de imbatibilidad, con solo dos goles en contra en doce partidos. Desde 2004 se acostumbró a festejar títulos con su escuadra.

Además, Herrera fue la figura más importante de al menos cuatro de los títulos de su equipo. En la Copa Chile 2015, ganada en las narices de , tapó un penal y anotó el que sentenció la final. Nadie, de los futbolistas vigentes, tiene mejores números que el excapitán azul, por lo que es considerado como un símbolo en la historia de la escuadra del CDA.

Con 38 años, el denominado Samurai Azul también logró levantar con la Selección chilena los títulos de las en 2015 y 2016, frente a . Y obtuvo la medalla de bronce con La Roja en en los de Sídney 2000.

El golero tiene entre sus distinciones individuales el formar parte del equipo ideal confeccionado por la ANFP en el 2010. Al año siguiente fue condecorado como el mejor arquero por el Sindicato de Futbolistas Profesionales y como parte del mejor equipo de América tras la obtención de la Sudamericana con la U. Y desde el 2012 hasta el 2017, su nombre quedó grabado como el mejor futbolista por los premios de El Gráfico.

En total, el nacido en Angol se marcha tras defender en 497 los colores del Romántico Viajero (52 torneos/copas disputadas – 5 goles). "Como Club Universidad de Chile le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos futbolísticos y personales. Lamentamos que, dado el momento que se vive en nuestro país, la forma de dar término a esta extensa y estrecha relación no fuese en cancha como todos hubiésemos querido", reza el comunicado del club.

"De todas formas, reiteramos nuestra infinita gratitud por su entrega y exitoso paso en la Institución, con logros y hazañas deportivas que lo han llevado a consagrarse como uno de los ídolos más importantes de nuestra historia. De hecho, en acuerdo con el jugador, se están planificando reconocimientos en el mediano plazo para que el nombre de este arquero sea recordado y reconocido por las nuevas generaciones azules", agregan.

"¡Las puertas de la U siempre estarán abiertas para ti. Gracias por todo, Johnny!", cierran el escrito.