Johnny Chaves se "llena de energía" en su regreso a Pérez Zeledón

Primera División de Costa Rica: El entrenador de 59 años vuelve a tomar las riendas de un club que conoce bien y en el que estuvo entre 2005 y 2007.

El retorno de Johnny Chaves a Municipal Pérez Zeledón se produjo de manera abrupta, al dejar el banco de Santos de Guápiles para tomar las riendas de un equipo al que ya dirigió entre 2005 y 2007.

A pesar de que se trata de una situación bien reciente, el técnico costarricense de 59 años pudo asimilar lo que es su vuelta al conjunto pezetero y mostró su entusiasmo de cara a un nuevo desafío.

"El volver a Pérez me emociona mucho, me llena de energía. En el '98 empecé aquí como asistente con Guillermo Guardia, luego con Orlando de León, y por último con Carlos Restrepo. Aquí viví una etapa importante, fueron dos años y medio", manifestó el entrenador oriundo de la provincia de San José, que este fin de semana, en su primera prueba, recibirá nada menos que a Saprissa, el puntero del Clausura 2020.

A la hora de analizar su vuelta, Chaves completó: "Me dieron un apoyo económico y un contrato para regresar. Durante el tiempo que estuve con el equipo, también sacamos varios jugadores de la cantera y me identificaba mucho con el pueblo, caminaba por estas calles y me identifique mucho con los valores del equipo", expresó el también ex estratega de Universidad de , Cartaginés y San Carlos, entre los equipos ticos de 1ª división.