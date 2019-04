Johnny Acosta podría volver a Saprissa

El defensor reconoció que estuvo en contacto con el club, aunque todavía no hay nada concreto.

El defensor Johnny Acosta, quien se desesmpeña actualmente en el fútbol de , reconoció que fue contactado por Deportivo Saprissa, aunque la posibilidad concreta de volver a todavía no es concreta.

“Hasta que yo no tenga algo formal no le puedo decir que sí o que no, Saprissa mostró interés, pero no hablamos nada ya con papeles, no hablamos nada de eso, no le puedo decir que sí o que es Saprissa, la Liga, Herediano o Cartaginés”, declaró el jugador al Diario La Nación.

Sin embargo, no fue Evaristo Coronado, gerente deportivo de Saprissa, quien se puso en contacto con Acosta. "Con don Evaristo no, hablé con otra persona del club pero hasta ahí. Es un sondeo, simplemente hablamos pero nada serio", dijo el jugador de 35 años de edad.

Acosta jugó en Saprissa entre 2004 y 2006 e integró la Selección de Costa Rica en el Mundial de 2014.