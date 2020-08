John Machado: “Con El Vencedor tuvimos una experiencia muy bonita”

El delantero contó su experiencia con los tabudos.

El Vencedor cedió su categoría al Atlético Marte para la próxima temporada, y con esto, jugadores como John Machado tuvieron que buscar nuevos horizontes en otros clubes. En el caso del colombiano jugará en Isidro Metapán, dirigido por Víctor Coreas.



“Con El Vencedor tuvimos una experiencia muy bonita. Venía de una lesión y no fue fácil para mí porque tenía miedo de recaer de nuevo, pero tomé confianza y recuperé el ritmo de juego de traía en Segunda División”, dijo Machado al periódico “El Gráfico”.



Sobre sus expectativas con los caleros, dijo: “Con el Metapán espero hacer bien las cosas. Debemos acoplarnos cuanto antes. He hablado con el profe Víctor Coreas, siempre está pendiente de mí, y me ha dado su confianza para hacer mi mejor papel. Me dice que están esperando la orden para que podamos volver a trabajar”.