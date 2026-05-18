Johan Derksen arremete sin piedad contra un analista de Studio Voetbal: «¡Me alegro de que nos hayamos librado de él!»

Johan Derksen no lamenta la desaparición de «NOS Studio Voetbal», según dijo en «Vandaag Inside». El domingo se emitió el último debate futbolístico de la cadena pública, suprimido por recortes presupuestarios.

«A mí me gustaba, porque por las tardes siempre pasaban algunos partidos», admite René van der Gijp, quien reconoce que lo echará de menos. «Igual lo veía para estar un poco informado».

Derksen, en cambio, es más crítico: «Me alegro de librarnos de Afellay y sus análisis semicientíficos de partidos mediocres. Bosz le dio una oportunidad en el PSV, pero se fue tras cuatro meses al no imponer su autoridad».

El propio PSV anunció el fin de semana su salida tras un desencuentro con Peter Bosz sobre su papel en el cuerpo técnico.

«Todavía tiene que aprender el oficio», insiste Derksen. «Ningún club lo quería, Bosz le dio una oportunidad y ahora, supuestamente, no aprovecharon sus cualidades…»

Derksen está harto de Afellay: «Ahora volverá como analista en el Mundial y tendremos que aguantarlo de nuevo; lo mismo digo de Pierre van Hooijdonk».

Por último, Tina Nijkamp señala que la última emisión de Studio Voetbal resultó «llamativa» para muchos espectadores. «Todos los espectadores comentaban que Rafael van der Vaart estaba completamente borracho en la mesa. Ese era el rumor. Pero ya está, punto y aparte».