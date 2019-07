Joel Almeida: “Vamos a retomar el buen camino en el siguiente juego”

Santa Tecla perdió 2-1 ante Águila en Estados Unidos.

Los tecleños no pudieron llevarse el título de ante Águila, el pasado sábado, pero los colineros le dan vuelta a la página porque el fin de semana tienen la revancha.

Sobre las jugadas que no logró concretar Santa Tecla analizó el portero Joel Almeida: “Creo que no metimos gol; en el fútbol, el que mete gol gana y nosotros no lo metimos; tuvimos un par de equivocaciones”, señaló en declaraciones al periódico El Gráfico.

“Nos toca corregir, la pretemporada es para eso, algunos piensan que estos son amistosos y quedó demostrado que no es así, el próximo sábado tenemos el mismo rival y primero Dios sea una victoria. Vamos a retomar el buen camino en el siguiente juego”, agregó el portero mexicano.