Joaquín Vergés: “"Queremos salir campeones”

El charrúa habló en los micrófonos de Radio Fuego 107.7 FM sobre la actualidad del equipo emplumado.

El Águila es el escolta de Alianza y apunta a terminar en los puestos de privilegio en el Clausura 2019. Joaquín Vergés, uno de las figuras, estuvo en FanátIcos Radio en la previa del partido de hoy contra Sonsonate.

“El torneo pasado teníamos un fútbol más vistoso, pero no se daban resultados, ahora es más trabajo de equipo, y vamos por buen camino. El profe Carlos Romero nos da muchas herramientas para trabajar, no estamos recibiendo goles, pero estamos realizando también muy pocos. Yo me hago auto-critica, y sé que no he rendido como yo puedo rendir al 100%”, comentó.

“La gente trabaja, estamos consientes que la hora en día semana se les complica llegar a la cancha, ojalá pronto vea el Barraza lleno un fin de semana, sería lindo. Desde que vine me hicieron sentir en casa, la gente me ha tratado de muy linda manera, estoy agradecido con cada detalle”, agregó

“De noche el Barraza he visto vídeos y es una locura, pero entiendo lo que pasa en cuestión de la cancha y ojalá pronto se solucione”, dijo por último. Queremos salir campeones, trabajamos para eso".