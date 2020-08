"Joao Felix hace lo que hace con 20 años porque no le incomoda la presión"

Joao Tralhao, entrenador del luso en las cantera del Benfica, analiza cómo afronta su ex pupilo el reto de ganar la Champions en casa con el Atleti.

Joao Felix es sin duda uno de los grandes protagonistas de la final a 8 de la UEFA . El portugués sólo tiene 20 años pero ya es una referencia en el y ahora regresa a su país y a Lisboa para buscar la primera Orejona para el conjunto colchonero empezando por el duelo de este jueves en cuartos de final ante el Leipzig.

El 7 del Atleti vuelve a sus orígenes y se siente como en casa volviendo a entrenar en Seixal, la ciudad deportiva donde dio sus primeras pasos en el antes de convertirse en estrella y donde coincidió con entrenadores como Joao Tralhao. El luso es toda una institución entre los técnicos de lo escalafones inferiores del equipo de Da Luz, dio el salto a los banquillos profesionales como ayudante de Thierry Henry en el Mónaco y radiografía en Goal cómo era ese Joao que conoció siendo un adolescente y que destacó hasta convertirse en el fichaje más caro de la historia rojiblanca.

¿Cuál es el secreto del Benfica para que salgan tantos jóvenes desde su cantera?

“El secreto es tener una dirección que te permita seguir este camino. El primer paso es que el objetivo sea formar jóvenes para el fútbol profesional, el segundo es que todos los que trabajan en el club se sientan implicados en este proyecto para coordinarlo y trabajar en él. El tercer paso es saber qué clase de jugador quieres tener y el reclutamiento. Después, el cuarto paso es la paciencia y el tiempo. Ningún proceso de formación se va a hacer en 2, 3 ó 4 años. Va a ser un proceso que lleve tiempo para poder crecer y en el que vas a cometer errores. El quinto paso es la integración de los jóvenes en el fútbol profesional y que se sientan cómodos en el contexto del fútbol sénior y que puedan asentarse totalmente. Así lo hace el Benfica pero también muchos equipos en ”.

¿Cómo recuerda su etapa con Joao Felix?

“Joao es un joven distinto a los demás. Tiene características distintas que puedes observar en los partidos con el Atleti. Su mayor talento es su capacidad mental y emocional para el trabajo. Con sus características hace que sea uno de los mejores jóvenes del mundo. Es un niño que necesita un periodo de asentamiento. Es un niño de 20 años. Sabíamos el talento que tenía pero para llegar al máximo necesita sus etapas de crecimiento”.

¿Qué le ha parecido su primer año en el Atleti?

“Cuando Joao llegó al Atlético no esperaba que tuviera una temporada ya consolidada. Necesitaba la adaptación que necesita cualquier jugador cuando cambia de vida y de país. Lo que he visto ha sido una temporada muy positiva. Nunca me puedo olvidar que hablamos de un niño de 20 años que ha cambiado por España. El tipo de actuaciones que hemos visto de Joao esta temporada es el primer paso para crecer en la Liga y en el fútbol mundial. Como entrenador, verlo jugar contra el , contra el Barça, en la Champions y haciendo lo que hace con 20 años es porque no le incomoda la presión. Asume la presión para tener actuaciones así. Está preparado”.

En la banda o en la mediapunta: ¿Cuál es su posición ideal?

“A mí la posición no me preocupa. Lo importante es que sus acciones dentro del campo le permitan hacer todo lo que él sabe hacer: crear ocasiones para los compañeros, dar el último pase, estar cerca del área para hacer goles porque es un finalizador eficaz. Tiene que estar cerca del área porque es donde explota sus virtudes. Simeone es un entrenador que va ayudarle”.

Destacaba su capacidad de trabajo, eso suena ideal para triunfar con Simeone.

“No es fácil encontrar un jugador tan creativo y que es tan fuerte atacando y que tiene esta capacidad también para defender y trabajar para su equipo. Esta es una de las razones por la que se valora tanto a jugadores como Joao. Es un trabajador nato, siempre predispuesto para ayudar a sus compañeros dentro del campo. Cuando lo ves jugar con Simeone, que tiene un equipo muy coordinado, lo ves adaptarse bien y su gestión de la energía para atacar y defender es cada vez más perfecta. Ya demostró en Benfica que era un jugador que podía defender y que no sólo tenía un papel para atacar”.

¿Era normal en Benfica que tuviera tantas lesiones?

“Es una situación natural para un jugador joven que cambia de Liga. Tiene 20 años y se ha ido a una Liga que tiene unas características físicas diferentes. Cuando te estás adaptando dentro de la competición es natural que tu cuerpo necesite adaptarse y haya pequeñas lesiones. Tengo convicción en las capacidades físicas y mentales de Joao. Las próximas temporadas vamos a ver un Joao cada vez más preparado para jugar en España y en la Champions. Necesita tener un nivel físico muy alto y la próxima temporada será diferente”.

Imagino que para Joao Felix será especial volver a Lisboa para una cita como la Champions.

“El estímulo de la Champions ya es importante pero es un añadido especial para Joao jugar en Lisboa. Conoce muy bien los estadios, a las personas, la ciudad… Para él es como volver a su casa y competir en un sitio que conoce muy bien y con el cariño de la gente. Es una motivación extra para tener un rendimiento superior”.

¿Le puede pesar que le señalen como heredero de Cristiano Ronaldo en Portugal?

“Todos sabemos como es el fútbol. Siempre estamos buscando las comparaciones pero para mí como entrenador no tienen sentido. Cada uno tiene sus capacidades y limitaciones. Ha que buscar ser mejores cada día. Claro que hay referencias y Cristiano es portugués pero no considero que sea un factor de presión negativo o positivo. Es una referencia para cualquier portugués. Esas comparaciones no están en la cabeza de Joao. Él lo vive con naturalidad. Si un día es tan grande como Cristiano, será fruto de su trabajo. Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol”.

¿Quién le parece el favorito para esta Champions?

“Esa es la pregunta del millón. Es muy difícil. Estamos ante los mejores equipos de esta competición en este momento. Son equipos muy competitivos que han eliminado a grandes adversarios para estar ahí. Todos son favoritos. Es importante la historia de los clubes y las experiencias de los jugadores. El , el Atlético o el Bayern tienen ya mucho vivido en esta competición y eso puede ser decisivo para ser más fuertes. Todo puede pasar a un partido pero el Atlético está entre los favoritos. Es un equipo muy fuerte, con jugadores experimentados y un entrenador que sabe lo que es estar en estas finales”.

¿Cómo se está viviendo en Portugal este torneo tan atractivo pero tan extraño por la situación del coronavirus?

“Es importante para todos. Estamos orgullosos de tener aquí las finales de una competición tan importante como la Champions. Es un orgullo para todos los portugueses. Sí que es un poco extraño. Nos gustaría tener aquí a todos los aficionados y poder disfrutar en los estadios. Es una situación anormal y tenemos que seguir las indicaciones sanitarias, eso es lo más importante y que la salud esté asegurada. Es un orgullo tener aquí la Champions pero nos gustaría estar en los estadios pero hay que poner en la balanza que la salud es más importante. Esperamos que lo más pronto posible podamos disfrutar de la Champions porque será señal de que todo va mejorando. El fútbol tiene la responsabilidad de dar ejemplo a las personas”.