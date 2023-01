Joan Laporta reconoce que no pudo retener a Messi porque el club estaba en la ruina

Laporta da más detalles sobre la marcha de Messi

El presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, ha repasado la actualidad del club en los micrófonos de la Cadena Ser y, entre otras cuestiones, ha abordado la marcha de Leo Messi y el posible retorno del jugador argentino con el que muchos siguen soñando en la Ciudad Condal.

En el programa Qué T´hi Jugues, de SER Catalunya, Laporta reconocía que no pudo retener a Leo porque el Barça estaba en la ruina y que su marcha, en aquel momento, fue lo mejor para el club. Sostiene el dirigente azulgrana que tuvo que poner al Barcelona por delante del mejor jugador de la historia del fútbol, aunque recuerda que "Leo siempre formará parte de nuestro escudo y me gustaría que tuviera un final diferente del que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera. Tenemos relación".

En este punto no quiso profundizar Laporta, tras recordar que luego le llegan misiles de todas partes pero si que desmintió las informaciones que sostienen que su relación con Leo son inexistentes desde el momento en el que el argentino tuvo que decir adiós al F.C. Barcelona.

Sobre el futuro del club, afirma Laporta, que trabaja para mantener el modelo de propiedad del club, por lo que descarta el fantasma de la conversión en Sociedad Anónima. "El modelo de propiedad no se toca", así de tajante se muestra cuando le preguntan sobre este asunto.

Y en ese futuro, aparece la Superliga que, en su opinión, será una realidad en 2025 y competirá con la Premier. Eso si, recuerda que no hubiese entrado en este proyecto si no se tratara de una competición abierta.

Preguntado por Bernardo Silva tiene claro que el Barcelona no va a pagar ochenta millones por el jugador portugués y respecto a otros nombres propios, niega que tenga mala relación con el presidente de la LFP Javier Tebas, con quien reconoce que siempre ha habido cierta tensión y si que afirma tener una excelente relación con el ex jugador del club, Gerard Piqué, de quien cree que, si se lo propone, llegará a ser presidente de la institución en un futuro.

jf