Jhonny Palacios no se desespera a pesar de las lesiones en el talón

El defensor del Olimpia fue operado por tercera vez en dos años del tendón de Aquiles: "Llevo un año sin jugar".

Las lesiones en el tendón de Aquiles pueden ser muy traicioneras. Y si no que lo cuente Jhonny Palacios, defensor del Olimpia, quien fue operado por tercera vez en dos años y ya lleva 12 meses fuera de las canchas por esta situación.

Si bien Palacios no sabe exactamente cuándo volverá a jugar, no desespera: "Somos futbolistas, estamos expuestos a las lesiones, hay que tener paciencia. El doctor me ha dicho que es un problema hereditario". Su hermano Wilson también ha sufrido esta lesión hace poco.

En una entrevista a Diario Diez, el defensor se mostró tranquilo pese a que ya lleva un año alejado de las canchas: "He pasado más tiempo con mi familia, lo he disfrutado. Hace un año que no juego y pueden ser dos, pero como no puedo acelerar la recuperación, me lo tomo con calma".

Palacios, que posiblemente retorne a jugar en agosto cuando comience el Apertura, se mostró agradecido con Olimpia: "Están al día conmigo y pendientes de lo que pasa", cerró.