Jesús Molina pide una oportunidad para Alberto Coyote

Molina Granados habló sobre el presente de Chivas que nuevamente tendrá problemas de descenso.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

Para Jesús Molina, mediocampista de , Alberto Coyote, entrenador interino del Rebaño, puede quedarse con la dirección técnica del conjunto tapatío.

Luego del despido de José Saturnino Cardozo ante la situación tenebrosa que afronta el Guadalajara, Coyote -campeón en el Verano 97- fue designado por la directiva para conducir el rumbo del club por los próximos cinco encuentros. Más allá de ello, Molina pide se le tome en cuenta en la decisión del nuevo pastor.

"Ahora está Coyote y vamos a apoyarlo, por qué no pensar que pueda ser el técnico de Chivas, quedarse también a largo plazo y para eso los resultados marcan. Tiene el apoyo de nosotros, vamos a entregarnos como profesionales y esperar cómo nos va estos cinco partidos. Esperamos ganar el sábado e irnos así partido a partido", mencionó en conferencia de prensa.

Explicó que el presente deportivo "es una responsabilidad compartida entre directiva, jugadores y cuerpo técnico. Nosotros nos llevamos un buen porcentaje, jugamos, debemos dar lo mejor para ganar y no hemos cumplido con las expectativas. Hemos quedado a deber y no hemos sido lo que se esperaba. Solo pensamos en ganarle a Lobos. Hay que demostrarlo, hablarlo es fácil, pero si no lo demostramos es difícil salir adelante".

El futbolista hermosillense entiende que se estarán jugando su futuro en las próximas fechas, todo ello previo a un análisis que hará la dirigencia tapatía. “Sin duda que todos, todos nos lo jugamos, sabemos el equipo en el que estamos parados. Tenemos que saber dónde estamos parados. Si no se dan los resultados estás en la cuerda floja. Hay que mejorar en todos los sentidos para aspirar a liguilla. Tenemos tres torneos sin avanzar a la liguilla, no calificar sería un fracaso. No pasa por la cabeza todavía eso. Quedan cinco partidos y todavía estamos vivos, mientras haya vida hay esperanza”.

Jesús puntualizó que deberán demostrar "de lo que estamos hechos. Saber si somos jugadores que pueden salir de esto o si somos del montón. Yo espero que no seamos jugadores del montón, no podemos escondernos ante una situación como esta".