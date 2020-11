Jean Meneses: "Uno no juega como Alexis Sánchez pero creo que lo hice bien"

Jean Meneses fue una de las principales figuras del - Perú y en la rueda de prensa posterior al partido enfrentó su primer compromiso con el estatus de titular, determinante y líder en las bandas de La Roja de cara a una Eliminatoria muy exigente que tiene a su Selección en la pelea por su primera victoria. Pero pone paños fríos, casi a todo momento. A Goal se lo confiesa: "Hay que ir paso a paso, hoy se logró un triunfo importante y me falta mucho todavía. Eso se va a ir dando a medida que vayan pasando los partidos". Jean, del León de y criado por San Luis de Quillota,

"Uno no juega como Alexis Sánchez pero traté de hacerlo bien y creo que jugué bien", responde luego sobre el enorme desafío que asumió ante los problemas físicos del 7. "Estuve a la altura", se convence. "Uno espera esa oportunidad y cuando te llega tienes que saber aprovecharla. Espero seguir demostrando partido tras partido lo que juego yo", expande.

Jean remató dos veces, también asistió el 1-0, explotó a Advíncula, se sacrificó en el retroceso y lo foulearon por total desesperación visitante. Takeshi sin dudas no querrá soltar la camiseta.

La palabra de Reinaldo Rueda: "Fue un partido redondo"

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world