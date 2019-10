Javier Tebas: "Se fue injusto con Messi, es evidente que él no firmaba o no se leía todo"

"Le explicarían en la notaría y él haría. Yo mismo no me leo todos los contratos de LaLiga porque si no estaría todo el día firmando".

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, se refirió este jueves a las declaraciones que había realizado horas atrás Lionel Messi en RAC1, acerca de la posibilidad de abandonar el fútbol español en el pasado.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Invitado a la presentación del espetáculo 'Messi 10' del Cirque du Soleil, Tebas celebró que Messi no se haya ido de la liga española. "Nunca tuvimos miedo porque no sabíamos lo que pensaba. Con la entrevista de ayer me entró miedo y alivio por ver que, menos mal, no decidió irse. En ese momento bajo, decidió seguir", empezó reconociendo.

El artículo sigue a continuación

"Le doy las gracias a Messi por seguir en nuestra Liga. Si vuelve a tener un bajón, que no dude que le daremos ánimos y no dude en llamarnos, que le seguiremos dando ánimos", resaltó el presidente de . Y remató: "Messi es el mejor jugador de la historia y ojalá siga siendo feliz en nuestra Liga”.

Sobre si hubo ensañamiento con Messi en aquella época por sus asuntos con Hacienda, contestó: "No creo que hubiera ensañamiento, pero se fue injusto con él como persona física. Es evidente que él no firmaba o no se leía todo. Le explicarían en la notaría y él haría. Yo mismo no me leo todos los contratos de LaLiga porque si no estaría todo el día firmando. Estoy convencido que era un tema administrativo y no penal".

En cuanto a su relación con el , Tebas reconoció que "es una montaña rusa, a veces va mejor o peor, pero nunca ha sido mala. Es muy cordial. Tenemos a veces diferencias de criterio, que lleva a la prensa a separarnos muchísimo".