El presidente de LaLiga repasa el problema financiero del Barcelona, la contradicción del Real Madrid con Mbappé y la guerra con la Superliga.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, concedió una entrevista al diario "Sport" en la que repasó varios de los temas de actualidad, entre ellos el conflicto que mantienen Real Madrid y Barcelona y su negativa a firmar con el fondo de inversión CVC.

El mandatario del organismo futbolístico asegura de manera rotunda que "Florentino tiene secuestrado al Barça". Explica que "el Barça estuvo de acuerdo con CVC durante un mes, hasta que el Madrid dijo que no".

La guerra de la Superliga, detrás de todo

Tebas da más detalles explicando que "estuvo conforme con el acuerdo muchas semanas y en las últimas 72 horas se vino todo abajo. Fue una decisión de influencia de Ferran Reverter sobre Joan Laporta y su entorno, y creo que está muy vinculado al entorno Superliga y a la estrategia que también está siguiendo el Real Madrid".

Achaca todo a que "en el club azulgrana hay un complejo de inferioridad con Florentino Pérez".

Respecto a la comida que mantuvieron los presidente de Real Madrid, Barcelona y Juventus, los tres equipos que permanecen inmóviles en su idea de adherirse a la Superliga, Tebas lo define diciendo que "los náufragos siguen y comen juntos! Cuando uno se pregunta qué es lo que queda de la Superliga, la respuesta es que quedan sólo tres clubes que van a cambiar de estrategia, lo cual reconoce que todo lo que hicieron anteriormente estaba mal. Y no se dan cuanta que los grandes clubes ingleses ya no están en esta batalla. Si dedicaran todo este tiempo a otras cosas, avanzaríamos más".

"Decir que el Madrid está arruinado y ofrecer 200 millones por Mbappé es una contradicción"

Preguntado por el caso de Florentino, quien afirmó que los clubes están arruinados y después ver al Real Madrid hacer una gran oferta por Mbappé, Tebas lo tiene claro: "Es una gran contradicción. Ya dije que el Madrid no estaba arruinado. También dijo que los jóvenes ya no veían el fútbol, cosa que tampoco es verdad. Cuando presentamos los números de la temporada pasada, y me preguntaron sobre cómo estaría el mercado de fichajes este verano, comenté que tendría menos fuerza que habitualmente pero que puntualmente podría haber alguna gran operación. Dije que el Real Madrid podía firmar a Mbappé o a Haaland, y el Barcelona, no".

"Florentino es de lo que cree que los grandes mandan en el fútbol y decide hasta cuánto debe cobrar el Celta"

Tebas prosigue asegurando que "Florentino es de los que cree que los grandes clubes son los que mandan en el fútbol y los que deciden absolutamente todo, hasta cuánto tiene que cobrar el Celta de Vigo, por poner un ejemplo".

"Lo del PSG y el City es un dopaje, es intolerable"

Por último Tebas explica que "el TAS no es el Vaticano de la justicia deportiva, ni mucho menos, pero está claro que lo del PSG es intolerable, y al igual que con el City u otros equipos. Repito, es intolerable, es un dopaje" y afirma que "si esto no se termina, el fútbol terminará teniendo 20 jeques en 20 clubes diferentes dominándolo todo".