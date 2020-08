Javier Mascherano y las dudas sobre retirarse o seguir: "Todavía no quiero matar al jugador"

Al jugador del León lo consultaron sobre cómo vivió el "parate" del fútbol y si había pensado en acelerar su retiro. "Tuve dudas", reconoció.

El actual jugador de se sinceró en una entrevista y analizó, con el "diario del lunes" cómo vivió el parate del fútbol y la cuarentena. ¿Pensó en retirarse Javier Mascherano ?

" No te voy a mentir, después de un cierto tiempo tuve la preocupación de cuánto se alargará el parate, cómo lo iba a sobrellevar. En qué condiciones volvés. Por suerte no me dejé estar, la cuarentena me encontró en , mi ciudad natal, donde hubo reapertura temprana", explicó el emblema de la Selección en Fox Sports radio.

A su vez, analizó cuánto lo benefició el hecho de no frenarse a pensar de más. "Entrenarme me fue ayudando. Si el 10 de marzo me hubiesen dicho que la cuarentena iba a durar cinco meses, wuizás hubiera tomado otra decisión", sostuvo. Los periodistas le pusieron de ejemplo el caso de su ahora excompañero, Gastón Fernández.

"Todavía no quiero matar al jugador porque extraño mucho el entrenamiento, por ahora seguimos" , finalizó. Hay un tiempo más para Masche.