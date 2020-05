Javier Chevantón: "Los chilenos son muy agrandados, Uruguay tiene 15 Copas y no se agranda"

El ex seleccionado uruguayo sacó a la luz varios episodios contra los jugadores de La Roja, en especial un cruce con Rafael Olarra en 2003.

El exfutbolista uruguayo Javier Chevantón sacó a la luz varios episodios contra los jugadores de la Selección chilena reavivando el clima de hostilidad que existe entre ambos combinados tras el incidente entre Gonzalo Jara y Edinson Cavani en la de 2015.

En diálogo con Radio Sport 890, el charrúa reconoció que la primera vez que tuvo roces con elementos de La Roja fue en el torneo juvenil de L'Alcudia de 1998. "Mi primera bronca era cuando estaba (David) Pizarro, se armó lío algún compañero le pegó un cachetazo a alguno de ellos. Ahí quedó la pica. Siempre jugaban para el costado porque tenían muy buena técnica, pero para adelante no iban nunca", dijo. Cabe recordar que en aquel certamen, el combinado nacional se coronó campeón, mientras que los Celestes remataron penúltimos.

En esa misma línea, rememoró cuando se peleó con Rafael Olarra, en el Estadio Centenario de Montevideo, en el marco de las Clasificatorias para el Mundial de 2006. "El día anterior al partido estábamos viendo un video y en un sillón estábamos el Chino (Alvaro Recoba), Martín Ligüera, Carlos Bueno y yo", comenzó contando.

"En el video aparece Rafael Olarra, un defensor que en aquel momento jugaba en Independiente y ¡pah! ¿Viste cuando ves a uno que no te cae bien para nada? Entonces le digo a Carlitos Bueno 'está para pegarle', y el Chino dice 'le doy 300 euros al que le pegue en el túnel'", agregó.

Y continuó en su relato: "En realidad estaba bromeando. En ese entonces se salía por el mismo túnel y yo fui el último en salir gritando 'Vamo , vamo Uruguay' y con el codo los iba tocando a los chilenos. Cuando llegué a Olarra me empujó, y cuando me empujó le pegué (...) Le pegué un piñe y me tiré para atrás y ahí se me cerró Abeijón, Marcelo Sosa y alguno más. Ahí les pegaron, el Abeja y el Pato le pegaron a alguno más. Yo a Olarra le pegué seguro, le pegué un piñe que lo maté", indicó.

Finalmente, y en relación a los logros obtenidos por La Roja, el exdelantero y exgoleador de Danubio lanzó: "Tenían un muy buen equipo con Jorge Sampaoli, jugaban muy bien cuando ganaron las dos Copas América. Pero muy agrandados, muy pero muy agrandados. Uruguay tiene 15 y no se agranda. Salieron a hablar bastante, pero no hay que perder nunca la humildad", cerró.