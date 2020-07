Javier Aguirre revela que Selección italiana se burló de México

El Vasco señaló a Totti y a Trapattoni como los que comenzaron las mofas en contra del Tricolor.

La Selección italiana del Mundial 2002 menospreció a la de . O al menos así lo sintió el entonces entrenador del Tri, y ahora del Leganés, Javier Aguirre, en aquel encuentro que cerró el Grupo G en - .

"A mí me dio mucha rabia. Íbamos en el túnel hacia el campo, me eché mi rezo, y veo al final, no recuerdo si inició o no (Francesco) Totti, y el entrenador, y veían a los mexicanos y se reían. Era mi sensación. Me dio rabia y les dije (a sus jugadores) que les íbamos a partir la madre por ojetes porque no me gustó el gesto", reveló en entrevista con TV Azteca.

¡Ellos son los deportistas mejor pagados en la actualidad! 💰🔝 A pesar de que Mahomes firmó recientemente un multimillonario contrato... ¡Sigue MUY lejos de de los futbolistas! 🤑⚽️ pic.twitter.com/HGkUNjVmLS — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 7, 2020

Ese duelo lo empezó ganando su escuadra gracias a un cabezazo de Jared Borgetti a los 34 minutos. Sin embargo, en la recta final la Azurra empató a través de Alessandro del Piero, resultado que les daba el boleto a octavos de final a ambos, después de que derrotara a .

Más equipos

"En el minuto 80 cuando nos empatan, (Giovani) Trapattoni empieza a decirles a mis futbolistas que ya pararan, que ya no corrieran, y yo decía: 'ahora te ríes, cabrón, y nos pides el empate", añadió.

Al final, México calificó como primero mas quedó eliminado en la ronda de los mejores 16 a manos de . Mientras a los italianos los echó el anfitrión Corea.