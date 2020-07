Javi Calleja deja de ser el entrenador del Villarreal

Se espera que Unai Emery suceda al técnico madrileño en el banquillo del Submarino Amarillo.

El ha anunciado este lunes que Javi Calleja deja de ser el entrenador del conjunto castellonense, al que ha clasificado para la próxima edición de la . Calleja ha dirigido al Villarreal CF en 131 partidos oficiales (57 victorias, 30 empates y 44 derrotas) y, aunque no se ha comunicado quién le reemplazará, se espera que sea el vasco Unai Emery quien suceda al preparador madrileño en el banquillo del estadio de La Cerámica.

Cabe recordar que Calleja se había mostrado algo ofuscado ante la prensa después de la victoria sobre el del domingo. "¿Mi futuro? No se si vosotros lo sabéis porque yo no lo sé. Yo soy fiel a mí mismo y no me va a cambiar el sentimiento que tengo. Hablé con el club y me dijeron que este fin de semana se lo pensarían y que ya hablarían conmigo", afirmaba.

La marcha del técnico capitalino le abre la puerta del Villarreal a Emery , quien ya habría llegado a un acuerdo con el club de La Plana desde antes del confinamiento por coronavirus Covid-19.

Así reza el comunicado oficial del Villarreal

"Javi Calleja deja de ser el entrenador del Villarreal CF. El club amarillo le quiere agradecer su trabajo, dedicación y profesionalidad durante su etapa como técnico del primer equipo amarillo y le desea la mayor de las suertes en su carrera deportiva.

El entrenador madrileño ha dirigido al Villarreal CF en 131 partidos oficiales (57 victorias, 30 empates y 44 derrotas). Esta temporada, con él al frente del equipo, el Submarino ha alcanzado la quinta plaza en y ha sellado la clasificación para disputar la UEFA Europa League la próxima temporada 2020/21.

Javi Calleja, un hombre de la casa

Javi Calleja se formó como entrenador en el fútbol base amarillo, llegando al club hace ocho temporadas para entrenar en categoría cadete. En su etapa como técnico del fútbol base, ganó tres ligas con el Juvenil A de División de Honor, además de una Copa de Campeones de . Antes de dar el salto al primer equipo en la temporada 2017/18, el preparador madrileño dirigió al Villarreal B, con el que se mantuvo invicto durante su estancia en el banquillo.

En su primera temporada como entrenador del primer equipo, Calleja certificó la clasificación para la UEFA Europa League tras obtener el quinto puesto y el pasado curso logró la permanencia en Primera División en una temporada muy complicada para el equipo ‘groguet’. En la presente campaña, tras completar un excepcional tramo final del campeonato, ha logrado el regreso del club amarillo a competiciones europeas finalizando nuevamente en la quinta posición.

Como futbolista profesional, Calleja jugó en el primer equipo del Villarreal CF en una de las épocas más importantes del club, alcanzando las semifinales de la UEFA . Además, jugó en el CD Onda cuando era filial del Villarreal CF y en el C, RSD Alcalá, CF y CA .

¡Mucha suerte y gracias, Javi!".