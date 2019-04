Jarabe de banquillo para Bale tras los pitos del Santiago Bernabéu

Zidane apuesta por Valverde ante la baja de Kroos. Asensio, Isco y Marcelo, titulares por cuarta vez en cinco partidos con Zidane

El visita al este lunes para una nueva jornada de La Liga y lo hace con un once titular donde no hay hueco para Gareth Bale. Mientras tanto, será Fede Valverde el encargado de suplir la baja de Toni Kroos. El once inicial de Zidane en Butarque es el siguiente: Keylor; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Fede Valverde; Isco, Benzema, Asensio.

Es el segundo partido en el que Gareth Bale es suplente desde que llegó Zidane. Una ausencia no excesivamente significativa, ya que el técnico francés ha hecho rotaciones en prácticamente todas las posiciones. Sin embargo, esta suplencia del galés llega justo en su peor momento de los últimos tiempos, cuando la semana pasada el Santiago Bernabéu se cebó con el '11' blanco, pitándole desde el tercer minuto de encuentro. Ocho días después, el técnico le ha recetado jarabe de banquillo en Butarque.

Por el contrario, el técnico ha redoblado su apuesta por Fede Valverde después de darle la titularidad ante el la pasada jornada. Y con quienes no ceja en su empeño es con Isco y Marcelo. Los dos jugadores, denostadísimos en la anterior etapa con Solari, han sido titulares en cuatro de los cinco partidos disputados con Zidane. Idéntico balance que Marco Asensio, que parece acrecentar su caché frente a Gareth Bale a lo ojos del entrenador madridista.

Para este encuentro en Leganés, Zidane contaba con las bajas obligadas de Courtois, Vinicius, Sergio Ramos y Toni Kroos, de baja médica. Asimismo, Reguilón, Brahim y Mariano Díaz se cayeron de la lista por decisión técnica. Dani Carvajal regresa a un partido oficial después de haberse lesionado ante el .