Jan Oblak: "Estamos muy felices de que el Barça haya dejado a Luis Suárez"

El portero del Atlético de Madrid repasó la actualidad colchonera en una extensa entrevista en 'El Larguero', donde también se refirió a su futuro.

Muchos se sorprendieron con la salida de Luis Suárez del Barcelona con destino al Atlético de Madrid, rival de los catalanes tanto en LaLiga como en la Champions League. Uno de los sorprendidos fue Jan Oblak, portero rojiblanco que todavía celebra la decisión que tomó el pasado verano la directiva entonces liderada por Josep Maria Bartomeu.

En una entrevista concedida en 'El Larguero', Obkak aseguró que le sorprendió que el Barça dejara ir a su goleador uruguayo. "Me sorprendió. A todo el mundo. El jugador que es, los goles que marcaba para el Barcelona en cada temporada... Yo no puedo estar más feliz, por suerte lo han dejado ir al Atlético, por suerte lo dejaron para que yo pueda compartir vestuario con él. Ojalá al final de la temporada levantemos títulos con sus goles", señaló el meta esloveno.

“Siempre hemos tenido buenos delanteros en el Atlético, pero Luis Suárez está mostrando el gran jugador que es, está marcando goles con media oportunidad, estamos muy felices de que el Barça lo haya dejado y que lo hayamos fichado”, afirmó.

"La final de Champions, mi peor derrota"

Por otro lado, el meta colchonero dijo que "la final de la Champions ha sido mi peor derrota desde que juego al fútbol. Estoy seguro de que llegará el momento de levantarla".

En cuanto al entrenador del Atlético, el cinco veces ganador del Trofeo Zamora señaló: "Para mí Simeone es un gran entrenador, como ha demostrado durante todos estos años. Para un entrenador no es fácil estar tantos años en un mismo club".

Oblak y los rumores de su futuro

En cuanto a su futuro, Oblak comentó: "No es mi tema. Siempre me quedé porque sé que todavía creo que se pueden levantar títulos. Tengo esas ganas de levantar algo importante en este club, eso me ayuda a quedarme aquí. Es mi séptima temporada. Nunca esperaba quedarme tanto tiempo en este sitio, pero de los intereses de otros clubes nunca supe nada. Era cosa de mi representante. Uno juega donde quiere. Los contratos pueden ser largos, de muchos años, pero si el club decide que no quieren estar más juntos... En mi caso eso no sucedió y nos espera un gran año. Si sigue así, todos vamos a estar felices".

Interés de la Premier

"Es difícil hablar al final. No piensas mucho eso. Piensas dónde estás, nadie sabe qué va a traer mañana. Es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Mira cómo vivimos ahora, y cómo vivíamos hace dos años. Nunca sabes, mucho menos en el fútbol profesional. Hay que vivir entreno a entreno, día a día".

¿Te gustaría jugar con Messi?

"¿Jugar con Messi? Sería más fácil jugar con él que contra él, no tengo ninguna duda. Sería bonito. ¿Si es el mejor de los que enfrenté? Es un todoterreno, juega por todos lados. Por eso para mí es el mejor, puede hacer cosas espectaculares en cualquier parte del campo. También es increíble Cristiano, que de área a área te puede marcar también".