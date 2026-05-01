Jan Joost van Gangelen revela: una gran promesa de la Eredivisie considera un sorpresivo traspaso

Según el programa «Voetbalpraat» de ESPN, el FC Twente venderá este verano a tres defensas de alto nivel: Bart van Rooij, Ruud Nijstad y Mats Rots. Los tres están cerca de dejar Enschede.

Aunque parece prematuro en el caso de Nijstad (18) y Rots (20), lo más probable es que Twente no pueda retenerlos.

Nijstad, central, probablemente fichará por un grande de Europa, mientras que el lateral Rots, según el presentador Jan Joost van Gangelen, baraja opciones muy distintas.

«No lo conozco personalmente, pero he oído que es un poco oportunista. Si llega un gran club, le parece bien; si los saudíes llegan con una bolsa de dinero, también lo acepta. Cada uno decide, por supuesto», comenta Van Gangelen.

El periodista Tijmen van Wissing, de RTV Oost, lo confirma: «Tiene aire despreocupado y se toma la vida con calma». A Van Gangelen le da pena: «¡Porque es realmente bueno!».

Rots es internacional sub-21 con Holanda y, hasta ahora, ha jugado 40 partidos oficiales con el Twente. Transfermarkt lo valora en 10 millones de euros.

De hecho, no sorprendería que la Saudi Pro League también se fijara en él, pues cada vez más jóvenes talentos europeos cruzan hacia Oriente Medio.