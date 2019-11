James ya está en Madrid para iniciar la recuperación de su lesión de rodilla

El volante colombiano regresó este lunes a la capital española tras ser desafectado de la concentración de la Selección Colombia.

James Rodríguez ya está de regreso a Madrid y listo para iniciar la recuperación de la lesión sufrida en su rodilla izquierda el pasado jueves en el último entrenamiento de la Selección previo al duelo con Perú en Miami.

Una vez en la la capital española, el 10 de la Tricolor se presentó a los exámenes médicos con el y se le confirmó un esguince de ligamento interno en su rodilla, lesión que lo tendría fuera de las canchas unas tres semanas.



"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador James Rodríguez por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince del ligamento interno de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", informó el club Merengue en su página web y sus redes sociales. .

Así James, que se había perdido los últimos cuatro juegos del Real Madrid, la última vez que jugó fue el 22 de octubre ante el , también estará ausente, como mínimo, otros cuatro, incluyendo los últimos de la fase de grupos de ante y Brujas.

No es una buena noticia en lo absoluto para Rodríguez, pues cada vez pierde más terreno en su lucha por ganarse un puesto en el once de Zinedine Zidane. No pudo aprovechar su oportunidad con las lesiones de sus compañeros y ahora tendrá que remar contracorriente una vez más.