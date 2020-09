James y un nuevo reconocimiento: Está en el XI ideal de fichajes de la Premier

James en Inglaterra ya es una realidad y sus primeras actuaciones han superado las expectativas de la prensa europea.

Ha regresado la magia de una de las zurdas más admiradas de los últimos años, con un James Rodríguez que luce feliz, motivado y en una forma física cercana a la ideal, todo esto en menos de 4 semanas, en la saque parece que el apoyo incondicional de Ancelotti le ha devuelto al colombiano la inspiración para ser un top del fútbol mundial.

Esta temporada puedes seguir toda la Premier League 2020-21 en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El deleite de la zurda mágica de James no solo es admirado por su club, ex futbolistas y referentes de siguen aplaudiendo la seguridad y confianza con la que ha llegado a jugar el ex en , con personalidad, calidad y una técnica que desde ya hace ver bien a sus compañeros de equipo, quienes tampoco se ahorran elogios.

Más equipos

El tremendo debut de James en una de las ligas más importantes del fútbol mundial no ha pasado desapercibido para la prensa europea, que en esta ocasión le ha incluido en el once ideal de fichajes de la temporada en Inglaterra, cortesía del programa The Good Morning Transfers de la cadena Sky Sports.