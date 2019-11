James se entrena sin problemas con todo el grupo de la Selección Colombia

El cafetero venía entrenando de manera diferenciada con el Real Madrid, por una molestia física no aclarada por el Merengue.

James Rodríguez se unió a la Selección Colombia en Miami para enfrentar los últimos partidos de la Tricolor en 2019, ante Perú y , con miras a la próxima y la Eliminatoria Sudamericana rumbo a 2022.

El 10 cafetero llegó animado a la concentración tricolor y de inmediato se unió a los trabajos de Carlos Queiroz. Primero hizo recuperación en gimnasio y posteriormente saltó al campo de entrenamiento con el resto de sus compañeros; corrió, tocó balón y tuvo espacio hasta de tirar magia, demostrando que está en óptimas condiciones físicas, contrario a lo que se esperaba por su actualidad en .

Así comenzaron nuestros trabajos de preparación para el partido de este viernes 15 de noviembre ante @seleccionperu y el 19 ante @FEFecuador ⚽️💪🏻🇨🇴#VamosColombia #ElEquipoDeLaGente pic.twitter.com/3WKokJtK8D — Selección (@FCFSeleccionCol) November 12, 2019

Y es que James había entrenado los últimos días en Madrid de manera diferenciada, por lo que se venía especulando con una lesión que nunca fue aclarada por el Real Madrid. El pasado 5 de noviembre Zidane aseguró que no podía decir concrétamente lo que tenía el colombiano, aunque días después aclaró que no sufría ninguna lesión, aunque no estaba disponible para jugar al igual que Bale, quien también se entrena sin problemas con .

James sería titular con Colombia este viernes 15 ante Perú en el Hard Rock Stadium. Posteriormente, Colombia cerrará el año ante Ecuador en el Red Bull Arena de New York.