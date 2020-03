James Rodríguez se quedó en la banca durante la derrota ante el Betis

Zinedine Zidane no tuvo en cuenta a James como alternativa para los merengues, durante un partido donde no tuvo ideas en cancha.

James Rodríguez está viviendo una temporada para el olvido en el , y por qué no decirlo, la peor en su carrera. El referente de la Selección no juega un partido desde hace ya un buen tiempo y no parece estar en los planes futuros de Zinedine Zidane .

El mediocampista de 28 años se ilusionaba al inicio de esta fecha con tener una nueva oportunidad de convencer, en cancha, a Zizú, puesto que el galo lo había convocado para el juego ante , en el que inició desde la banca.

El duelo fue ganado por el Betis que dio la sopresa ante un Madrid pálido y carente de cualquier idea de juego, algo que podría haber significado una oportunidad para el 10 cafetero, sin embargo, Zidane no lo volteó a mirar a la hora de hacer los cambios.

Más equipos

Cabe recordar que el último partido que jugó James Rodríguez con el Madrid , fue de titular en la derrota por 2-3 contra . En aquel partido debió ser reemplazado en el segundo tiempo al salir con problemas físicos.