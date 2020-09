James Rodríguez repite en el equipo ideal de la fecha en la Premier

James en Inglaterra ya es una realidad y su actuación del fin de semana le ha vuelto a poner en el cuadro de honor.

Un segundo aire, así parece ser la llegada de James Rodríguez al , que disfruta del gran momento que saborea, en parte a las buenas actuaciones que viene cuajando el cafetero en sus dos primeros partidos en la Premier League.

Esta temporada puedes seguir toda la Premier League 2020-21 en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El deleite de la zurda mágica de James no solo es admirado por su club, ex futbolistas y referentes de siguen aplaudiendo la seguridad y confianza con la que ha llegado a jugar el ex en , con personalidad, calidad y una técnica que desde ya hace ver bien a sus compañeros de equipo, quienes tampoco se ahorran elogios.

Más equipos

Tras su segunda actuación de la temporada, James repite un honor que ya tuvo en la primera jornada en el portal de la BBC, estar en el XI ideal de la fecha de la Premier League, algo para exaltar, teniendo en cuenta el poco tiempo de adaptación que ha tenido para ponerse al nivel de una de las ligas más exigentes del mundo, el honor esta vez lo obtiene en la plataforma WhoScored.