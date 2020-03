James Rodríguez regresa a las convocatorias del Real Madrid vs. Betis

Zinedine Zidane vuelve a mirar a James como alternativa para los merengues, y podría sumar minutos este fin de semana.

James Rodríguez está viviendo una temporada para el olvido en el , y por qué no decirlo, la peor en su carrera. El referente de la Selección no juega un partido desde ya un año, tiempo en el que no aparece ni en las cómicas de Zinedine Zidane.

Sin embargo mediocampista de 28 años podría tener una nueva oportunidad de convencer, en cancha, a Zizú, puesto que el galo lo convocó para el próximo partido de la escuadra merengue frente al .

El artículo sigue a continuación

El duelo está programado para este domingo 8 de marzo de 2020 a las 21:00 hora española e Islas Baleares (20:00 en las Islas Canarias, 17:00 en y , 15:00 en Colombia y 14:00 ).

Más equipos

Cabe recordar que el último partido que jugó James Rodríquez con el Madrid, fue de titular en la derrota por 2-3 contra . En aquel partido debió ser reemplazado en el segundo tiempo al salir con problemas físicos.