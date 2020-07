James Rodríguez en el Real Madrid, una historia de causas y azares

Un regreso en el que el colombiano puso todas sus esperanzas, pero que terminó igual que su primer ciclo con Zidane.

De ser la mayor promesa del fútbol mundial hace 6 años, a pasar más de la mitad de la temporada en la banca, esperando una mínima oportunidad y teniendo mayor prensa por su vida personal, que por su fútbol. Así ha sido la decadencia de James Rodríguez en las últimas temporadas, el colombiano tocó el cielo en 2014 con su tremenda presentación en el Mundial de y su posterior llegada al , pero hoy se encuentra a la deriva y esperando a que algún grande del viejo continente se apiade de él y le dé una nueva oportunidad.

El colombiano está, sin duda, en ese selecto grupo de futbolistas superdotados del planeta, tiene un exquisito manejo de balón, una visión de juego única, una pegada formidable y una zurda impecable; aún así, ha sido reducido a su mínima expresión en el Real Madrid, club al que quiso volver por puro orgullo, aún sabiendo que el Bayern Munich quería ejercer la opción de compra.

En Goal analizamos los motivos por los que James no encuentra equipo en la élite europea.

SIGUE SIENDO UN JUGADOR COSTOSO

Real Madrid pagó por James en 2014 más de 80 millones de euros, razón por la cual no está dispuesto a dejarlo ir tan fácil pues espera recuperar lo más que pueda de su inversión: 50 millones de euros. Como está el mercado en la actualidad y debido a la pandemia del coronavirus, parece no ser mucho, pero sigue siendo una suma que pocos equipos están en condiciones de pagar, máxime por un jugador que no ofrece completa garantía, ya sea por lesiones o por sus altibajos dentro del campo.

EL ETERNO RIFI-RAFE CON ZIDANE

Durante su carrera deportiva James ha tenido un gran número de diferencias con los técnicos que le han dirigido. En Monaco tuvo encontronazos con Ranieri, quien lo sentó varios partidos por no ayudar en defensa; ya instalado en Real Madrid empezó a tener problemas tras la salida de Ancelotti, primero con Rafa Benítez , quien dijo en su momento que su nivel de competición estaba "por detrás del resto del equipo".

Con Zidane la cosa fue a peor, pues con el francés pasó a ser la última opción, Zizou lo crucificó luego de que el cafetero tomara en broma una fuerte reprimenda tras un encuentro de Champions; en el Bayern Munich se echó de enemigo a Kovac tras reprocharle más de una vez su manera de juego y de regreso en el Madrid todo ha sido de conocimiento público, a pesar de que James pide respeto para el entrenador, son constantes sus polémicas entre declaraciones del uno el otro.

PERSONALIDAD

La personalidad del cucuteño ha dejado mucho de qué hablar en los equipos por donde ha pasado, pues llegó a dar la impresión de que creía tener el puesto ganado sin importar cómo se entrena o su disposición táctica dentro del terreno de juego. James se ha comportado muchas veces como un niño consentido cuando no recibe el trato esperado.

Por lo que no es de extrañar que solo haya brillado cuando ha sido arropado por técnicos paternalistas como Carletto Ancelotti, José Pekerman e incluso el mismo Jupp Heynckes, quien tuvo que darle una charla en privado para bajarle los humos. El cafetero responde ante la confianza, pero no todos los entrenadores le van a contemplar de la misma manera.

ALTIBAJOS CONSTANTES

Las últimas temporadas de James se han caracterizado por una constante: los altibajos. Y es que el colombiano no ha logrado cuajar un año bueno desde su brillante primera campaña en el Real Madrid , a partir de ahí ha tenido un sin número de problemas dentro y fuera de la cancha que han mermado su nivel y justo en momentos clave.

Además, el 10 ha venido sufriendo una seguidilla de lesiones que le han cortado el ritmo justo cuando está pasando su mejor nivel y está afianzado en la titular del equipo. Cabe no más recordar el gran momento que venía pasando en el Bayern Munich a inicio de 2019, pero luego se resintió del sóleo antes del duelo vital contra el y tras la goleada que marcó el camino al título, fue desechado por Kovac. "Sin James hemos goleado, no veo porqué haya que cambiar", apuntó en su momento el DT.

ESTILO DE JUEGO

James es uno de los pocos '10' tradicionales que existen en la actualidad, un estilo de futbolista que está en vía de extinción, y que cada vez tiene menos cabida en el fútbol moderno. Lo dijo el mítico Lothar Matthaus: "James no tiene sitio en la mayoría de onces de Europa" .

¿La razón? "Es un jugador que se le ve incómodo cuando no está en su posición o cuando le toca defender. Por ejemplo, en juega detrás del delantero y hace lo que quiere, cómo lo hace Messi en el . Es un problema porque no hay muchos equipos grandes que jueguen con esa posición", explicó el ídolo alemán. Y tiene mucha razón, si James hiciera a su club (el que sea), lo mismo que hace en la Tricolor, donde tiene completa libertad y puede explotar lo mejor de su fútbol y además se sacrifica en cada jugada, no estaría penando para encontrar equipo.