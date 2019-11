James: "Cuando llegué al Real Madrid pensé que no iba a jugar mucho"

El volante cafetero reveló varios detalles de su carrera profesional y hasta le puso fecha a su retiro en entrevista con el canal de Youtube OTRO.

"Jugar en el siempre ha sido mi sueño", enfatiza James Rodríguez en una emotiva entrevista en la que recuerda los aspectos más relevantes de su carrera. Pero llegar al cuadro Merengue no fue una tarea fácil para el volante colombiano, quien tuvo que vivir diferentes etapas a lo largo de su vida para poder hacer realidad ese sueño.

Todo empezó en un humilde barrio de Cúcuta donde se enamoró a muy temprana edad de la pelota. "Tuve una infancia linda, viví en un barrio humilde y cuando era niño siempre pensaba en fútbol. Usaba botas que duraban muy poco, apenas 15 días, porque los campos eran de tierra y había que buscar forma de comprar otros", recordó el 10 de la Selección en charla con el con el canal de Youtube OTRO.

A pesar de ser el más pequeño de su equipo, pues solía jugar en categorías superiores, siempre se destacó por su calidad. "Era el que más jugaba", recalcó James. Y ese talento lo llevó a ser fichado por con solo 12 años tras brillar en el mítico torneo infantil Pony Fútbol donde hizo unos 10 goles. "Con 12 años es muy complicado que alguien venga y diga que te quiere comprar, a esa edad tienes muchas dudas", comentó.

Así a lo largo de los años, James fue creciendo futbolísticamente y quemando etapas a contrarreloj. Con 16 años fue fichado por , tuvo que viajar solo a en busca de un futuro mejor dejando atrás a su madre y sus amigos. "Lloraba casi a diario", recordó. Pero su sacrificio valió la pena, en poco tiempo se convirtió en figura y con 18 años comandó el primer título en la historia del Taladro de la mano de Julio Falcioni, a quien resalta como un padre.

Siguió su carrera, en Porto, Monaco y tras un brillante Mundial en 2014 se robó todas las miradas y las del club de sus amores. "Me dicen que posiblemente el Real Madrid estaba interesado en mí, Cómo no, claro que sí. Ha sido mi sueño desde que era niño", enfatizó. Aunque también confesó que no creyó que fuera a tener un gran debut. "El primer año el en Real Madrid pensé que no iba a jugar mucho, pero fue todo lo contrario, hice 16 goles y 17 asistencias, algo así, fue increíble", agregó.

Por último, James le puso fecha de caducidad a su carrera deportiva, aunque no se animó a decir en donde le gustaría retirarse. "El fútbol es corto, hasta los 34 máximo creo yo. Así que bueno intentaré en estos años estar en un máximo nivel y poder jugar bien al fútbol".