James levanta ampolla en Colombia por su ausencia en la lista de Queiroz para los amistosos

El cafetero se entrenó con normalidad este miércoles con el Real Madrid, dejando ver que no está lesionado como se pensó en un comienzo.

La ausencia de James Rodríguez en la convocatoria de Carlos Queiroz para los amistosos de la fecha FIFA de octubre ha dado de qué hablar en . Y es que desde han circulado algunas versiones que no han gustado a la prensa local ni a la ferviente hinchada cafetera.

En principio se dijo que la ausencia del 10 obedecía a una lesión, misma razón por la que no habría sido tenido en cuenta por Zidane para el duelo del martes ante el Brujas por la . "James está tocado y no queremos arriesgar", explicó el francés. Sin embargo, el cucuteño se entrenó sin ningunda novedad con el resto de sus compañeros, dejando ver que está bien físicamente y que podría haber estado en la lista.

Además, el periodista Edu Aguirre, cercano al ex Bayern Munich, reveló en el Chiringuito que James habría pedido personalmente a Queiroz el no ser convocado a la Selección, ya que prefería quedarse en Madrid trabajando bajo las órdenes de Zidane. El objetivo de Rodríguez es demostrarle al DT que está enfocado 100% en ganarse un puesto en el equipo y que está dispuesto a todo para volver a ganarse su confianza.

Esto no ha caído muy bien en un sector de la prensa de Colombia que ha criticado con dureza a James e incluso al mismo Queiroz por tener este tipo de contemplaciones con el 10. Cabe recordar que en la convocatoria pasasa Cruzeiro pidió no convocar a Luis Orejuela pero el luso hizo caso omiso y respondió con firmeza que la Selección estaba por encima de cualquier club o jugador. ¿Y entonces por qué se le dio permiso a Rodríguez?