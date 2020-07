Jaime Moreno por poco pierde un ojo en un accidente jugando golf

El exdelantero boliviano pegó muy fuerte a la pelota y esta rebotó en el cemento para estrellarse en su ojo. Está en etapa de recuperación.

El exdelantero boliviano Jaime Moreno estuvo a punto de perder un ojo tras un accidente mientras jugaba al golf, en .

El mundialista boliviano dijo que pegó fuerte a la pelota que esta rebotó en el cemento y se estrelló en el ojo izquierdo por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

“Fue un accidente tan rápido y tan estúpido. La pelota estaba en el carril de cemento por donde pasan los carritos. Le pegue pero rebotó en un borde y me reventó el ojo. Una desgracia tan grande que me puede cambiar la vida, porque no es seguro que me recupere y hasta que la sangre baje, tomará tiempo para decidir si hay que hacer otra operación. Puede pasar en una ocasión en millones y me pasó a mí. Hay que esperar con fe para que todo vuelva a la normalidad”, dijo Moreno.

El hecho ocurrió hace una semana atrás, el exfutbolista está en recuperación a la espera de que este hecho no pueda causarle un cambio en su vida.

Moreno jugó en en Blooming antes de irse al fútbol de . Su mejor momento lo vivió en el donde se convirtió en una leyenda en Estados Unidos.