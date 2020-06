Jaime Alas quiere retirarse en el Alianza

El volante sorprendió con este particular deseo.

Jaime Alas, volante del Municipal de Guatemala, estuvo en el programa “El Banquillo”, y confesó que le gustaría jugar en Alianza, pese a tener un pasado con Luis Ángel Firpo y FAS.



“A mí me gustaría jugar alguna vez en el Alianza. No podría decir, primeramente, Dios voy a jugar en ese equipo. Pero no sabemos qué podría pasar, pero me gustaría probar qué se siente jugar en ese equipo”, indicó el mediocampista.



Pese a su deseo, jamás fue buscado por la directiva paquiderma: “Nunca he tenido ningún acercamiento con Alianza. Ya tengo mucho tiempo acá y hay gente que me tiene aprecio, tengo amigos en la dirigencia y en el plantel que me han dicho que me venga a jugar con ellos, pero nunca ha tenido un acercamiento formal”.